Nuovo acquisto già bocciato: addio Juve, vola in Turchia

Il centrocampista non ha convinto dal suo approdo in squadra: pronta l’operazione per arrivare al suo sostituto

Poco meno di tre settimane alla riapertura del mercato di riparazione. Una finestra particolarmente attesa da numerosi club, tra cui la Juventus in prima fila. Il club bianconero ha bisogno di rinforzare la mediana, orfana delle squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli per tutta la stagione.

Tra i profili sull’agenda bianconera ad essere nettamente in vantaggio è Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City ai margini del progetto sportivo di Pep Guardiola. Come svelato dalla redazione di Calciomercato.it nelle scorse ore, la trattativa per portarlo in prestito a gennaio alla Juve avanza giorno dopo giorno. Tra le parti filtra un certo ottimismo, in attesa dell’incontro per il definitivo via libera tra il direttore sportivo Giuntoli e la dirigenza dei ‘citizen’.

Un altro obiettivo seguito da tempo dal club bianconero, invece, potrebbe presto trasferirsi in Turchia. Stiamo parlando di Thomas Partey, centrocampista dell’Arsenal attualmente indisponibile per un infortunio alla coscia. L’ex di Atletico Madrid è infatti entrato nel mirino del Galatasaray, come riportato da portale turco ‘takvim’. La dirigenza starebbe quindi valutando il suo innesto per rimpiazzare uno degli acquisti della scorsa sessione di mercato.

Calciomercato Juve, il Galatasaray stanco di Ndombele: occhi su Thomas Partey

Al terzo prestito negli ultimi due anni, Tanguy Ndombele non sta brillando nella nuova avventura con la maglia del Galatasaray.

Un rendimento al di sotto delle aspettative nutrite in estate dal club turco che potrebbe portare ad un’interruzione anticipata del prestito dal Tottenham. Al posto del francese che nella passata stagione si è laureato campione d’Italia con il Napoli, il primo candidato per il centrocampo sembra essere Thomas Partey. Calciatore che a più riprese è stato accostato alla Juventus e che ben si incastrerebbe nelle dinamiche di gioco di Massimiliano Allegri. In attesa che rientri dall’infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi mesi, nel futuro del centrocampista ghanese potrebbe esserci proprio la Turchia.