Napoli, Mazzarri sorride: “Mi interessava non prendere gol”

Le parole dell’allenatore del Napoli Walter Mazzarri nel post partita della vittoria europea contro il Braga

Il Napoli conclude al meglio la fase a gironi della Uefa Champions League 2023/2024. Gli azzurri battono 2-0 il Braga e chiudono al secondo posto, alle spalle del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

La sfida dello stadio Maradona ha regalato tante notizie positive a Walter Mazzarri. In primis una vittoria che, dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Juventus, fa respirare gli azzurri, reduci da un periodo complesso. Ai microfoni di Sky l’allenatore del Napoli ha commentato così: “Mi interessava non prendere gol. Da un po’ non eravamo solidi, dovevamo ritrovare equilibrio. Abbiamo avuto la possibilità di far riposare qualcuno, la squadra è stata brava ad essere compatta e a provare il recupero immediato di palla. Stasera solo notizie positive”. Il tecnico toscano, visibilmente soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi, si è soffermato a parlare della partita di Natan, adattato oggi sulla fascia sinistra in virtù dell’assenza di Mario Rui e Oliveira: “Ho avuto Bremer al Torino e ho visto la sua crescita progressiva. Natan va sostenuto, non è semplice ambientarsi dal Brasile. Sono convinto che nel tempo ci farà molto comodo e raggiungerà un grande livello.

Mazzarri su Lobotka: “Ci permetterebbe di giocare a tre in difesa”

L’allenatore del Napoli, interpellato dallo studio di Sky riguardo al sistema di gioco che sta adottando la sua squadra, ha analizzato i possibili cambiamenti legati alla posizione di Stanislav Lobotka:

“Il 4-3-3 è il mio modulo preferito, per farlo servono i giocatori giusti e il Napoli li ha. Vogliamo migliorare sempre di più e proseguire con questo sistema di gioco. Lobotka è l’uomo che ci può far passare alla difesa a tre, è un mediano metodista come lo era Behrami dieci anni fa.”