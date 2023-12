Lazio, furia Sarri: attacca l’ambiente e rifila una stoccata alla Roma

Sarri a tutto tondo nella conferenza pre Atletico Madrid. Il tecnico ha attaccato l’ambiente rifilando anche una stoccata alla Roma

La Lazio, nella serata di domani, è attesa al match di Champions League contro l’Atletico. Una sfida importante non tanto in ottica qualificazione (gli ottavi sono stati conquistati grazie al successo contro il Celtic) ma per uno primo posto che potrebbe regalare un sorteggio meno complicato agli ottavi di finale nonostante, a determinati livelli, non esistono partite semplici.

Per arrivare davanti all’Atletico servirà una vittoria, missione non semplice considerando la forza dei ragazzi di Simeone; i biancocelesti però hanno dimostrato di avere le qualità per fare una partita da protagonista e giocarsi le proprie chance fino all’ultimo secondo. Il match contro l’Atletico è stato, ovviamente, il tema principale nella conferenza stampa di Sarri anche se il tecnico biancoceleste, come suo solito, è stato diretto anche su altre questioni.

L’allenatore della Lazio ci ha tenuto a parlare dell’ambiente e delle aspettative create intorno alla squadra: “L’ambiente è devastante, si creano delle aspettative irraggiungibili e questo crea un senso di perenne insoddisfazione“. Dichiarazione forte che, probabilmente, fa riferimento a quanto successo dopo il match contro il Cagliari quando i tifosi, nonostante il successo, hanno fischiato la squadra che ha rischiato più volte di subire l’uno a uno anche se in superiorità numerica.

I biancocelesti sono in piena corsa per i loro obiettivi stagionali con Sarri, evidentemente, non soddisfatto di alcune reazioni da parte della tifoseria.

Sarri e il paragone con la Roma: “Certi risultati li accolgono con i fuochi d’artificio”

Non è mancata, nella conferenza stampa del tecnico biancoceleste, la stoccata ai giallorossi. “Tre vittorie e un pareggio vengono accolti con i fuochi d’artificio“. Il riferimento è al rendimento della sua Lazio che, nelle ultime quattro partite tra tutte le competizioni, ha raccolto proprio tre vittorie e un pari.

La stoccata alla Roma potrebbe presto ricevere una risposta anche perché biancocelesti e giallorossi rischiano di sfidarsi ai quarti di finale di Coppa Italia nel mese di gennaio qualora gli uomini di Mourinho dovessero superare l’ostacolo Cremonese agli ottavi. Come al solito Sarri ha parlato in maniera netta e diretta difendendo i suoi ragazzi a meno quattro dalla zona Champions e rifilando una stoccata ai giallorossi perché a Roma il derby non si limita ai novanta minuti delle partite ma dura tutta la stagione.