“Juventus spalle al muro”: avviso ai bianconeri su Rabiot

Il futuro di Rabiot è un tema caldo per la Juventus, ma per i bianconeri la strada si è fatta decisamente in salita

La parabola di Adrien Rabiot alla Juventus è stata piuttosto particolare. Giocatore che nei primi anni in bianconero faceva fatica ad emergere, al punto da essere messo sul piede di partenza nell’estate del 2022, poi, improvvisamente, rivalutato da Allegri e diventato centrale nell’impianto di gioco.

Lo scorso anno, alla fine, ha concluso con addirittura 11 gol in tutte le competizioni, trovando finalmente quella continuità realizzativa che il tecnico livornese gli chiedeva. Andato in scadenza di contratto, è stato riconfermato a furor di popolo, con la Juve che è riuscita a fargli firmare un contratto annuale. Ora, però, il discorso sul suo futuro si ripropone. Ma non sarà facile per i bianconeri trattenerlo, anzi.

Juventus, dura per il rinnovo di Rabiot: “C’è una sola possibilità”

Il quadro tratteggiato da Fabio Santini, giornalista di ‘Telenova’, non è particolarmente incoraggiante relativamente alla permanenza del centrocampista francese.

Ai microfoni di ‘TV Play’, ha infatti spiegato: “Non ci sono dubbi sul fatto che è uno di quei calciatori che Allegri ha reinventato. Ma non rinnova il contratto in questo momento, la Juve offre lo stesso ingaggio da circa 7 milioni e la mamma vuole 10 milioni. O la Juventus trova un’altra via per sedersi al tavolo del rinnovo, oppure ci sono altre offerte da Paris Saint-Germain e alcune dalla Premier League”. Dunque, l’ipotesi di un nuovo contratto con i bianconeri, al momento, è piuttosto in salita.