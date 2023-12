Juventus, erede di Vlahovic a sorpresa: Inter avvisata

I bianconeri potrebbero mettere le mani sul giocatore, che piace anche all’Inter di di Inzaghi

Con un poker a Barcellona si scrive la storia e inevitabilmente chi va in gol ne entra a far parte di diritto. Domenica scorsa il Girona si è imposto per ben 4 a 2 contro gli uomini di Xavi, dimostrando di non essere più una sorpresa.

Gli uomini di Michel dopo sedici giornate sono così al primo posto in classifica, con le grandi di Spagna alle loro spalle: il Real è a due punti, sono ben sette quelli di vantaggio su Atletico e Barcellona.

Il Girone sogna in grande, ma l’obiettivo minimo, a questo punto della stagione, è quello di poter qualificarsi in Champions League. Dodici punti di vantaggio sulla quinta, d’altronde, non sono pochi. Una qualificazione con la quale sarebbe più facile trattenere le proprie stelle in rosa. Tra i calciatori, che più si stanno mettendo in mostra c’è certamente, Artem Dovbyk, che ha sbloccato il match contro il Barcellona, salendo così a quota otto reti in campionato, nove in totale in stagione 18 partite disputate.

Numeri che hanno portato diverse squadre ad interessarsi a lui. Nel futuro dell’ucraino, che lo scorso 21 giugno ha compiuto 26 anni, potrebbe così esserci la Serie A. La squadra che ha mostrato maggiore interesse per il giocatore, come riporta ElGolDigital, che conferma le notizie precedenti, è l’Inter di SimoneInzaghi. Ma i nerazzurri devono fare i conti con una forte concorrenza

Calciomercato Inter, anche Roma e Juve per Dovbyk

L’Inter ha dimostrato di avere un attacco di altissimo livello, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram che formano una coppia davvero affiatata. Alle loro spalle però serve altro e il nome di Artem Dovbyk può davvero essere quello giusto, tanto che i nerazzurri sembrerebbero disposti a fare un’offerta davvero importante.

Ma, come detto, non sono gli unici sulle sue tracce. In Serie A – come si legge sul portale – piace parecchio anche alla Roma di Jose Mourinho. I giallorossi rischiano di dover fare a meno di Romeu Lukaku: Dovbyk può così essere il futuro dell’attacco capitolino. Ma attenzione soprattutto alla Juventus, che deve fare i conti con il possibile addio di Dusan Vlahovic. I bianconeri potrebbero così beffare l’Inter. Per il Girona sarà davvero complicato trattenere il suo gioiello, ma una qualificazione alla prossima Champions cambierebbe tutto.