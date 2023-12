Incontro segreto per Neymar: blitz del presidente

Dopo lo sfortunato inizio della sua avventura in Arabia Saudita, Neymar potrebbe tornare sul mercato

Tra i numerosi campioni che la scorsa estate hanno abbandonato l’Europa cedendo al fascino della ricca Arabia Saudita, c’era anche Neymar. La stella brasiliana, a differenza di tanti altri colleghi, non ha avuto modo di brillare all’inizio della nuova avventura con la maglia dell’Al-Hilal.

Dopo appena tre presenze disputate in campionato e zero reti segnate, infatti, l’ex attaccante del Paris Saint Germain ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco in occasione del match di qualificazioni ai Mondiali tra la Nazionale Brasiliana e l’Uruguay dello scorso 17 ottobre. Un infortunio che terrà fuori il forte centravanti per il resto della stagione e che priverà il club arabo del calciatore più importante del suo organico, dopo aver investito milioni e milioni di euro per averlo.

In Brasile, nel frattempo, nelle scorse ore sono uscite delle indiscrezioni che riguardano lo stesso Neymar e il suo possibile addio dall’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da ‘Globo Esporte’, infatti, un club brasiliano starebbe lavorando sul ritorno dell’ex Barcellona in patria. Si tratta di una società che di recente ha fatto discutere parecchio di sé per essere andata incontro, con la sconfitta dello scorso 7 dicembre all’ultima giornata contro il Fortaleza, alla prima retrocessione della sua storia: il Santos.

Calciomercato, il Santos sogna il ritorno di Neymar

Nei giorni successivi alla retrocessione, il Santos ha subito svolto le elezioni per eleggere il nuovo presidente del club e la scelta è ricaduta su Marcelo Teixeira.

Secondo quanto riportato dai media brasiliani, il nuovo numero uno del Santos si sarebbe già mosso per attrarre nuovi fondi che possano rinvigorire il prestigio e soprattutto le casse della società. Come prima mossa, il nuovo presidente avrebbe incontrato la famiglia di Neymar insieme al suo agente nell’abitazione del calciatore a Mangaratiba, a Rio de Janeiro.

Il brasiliano viene considerato come il più grande talento uscito dal settore giovanile negli ultimi anni e un suo ritorno potrebbe rilanciare il Santos ad altissimi livelli. Considerata la fama di ‘O Ney’ in tutto il mondo, Teixeira utilizzerebbe il suo ritorno per attrarre nuovi fondi dal mondo arabo. Un’idea ancora embrionale ma che negli ultimi giorni ha pian piano cominciato a svilupparsi.