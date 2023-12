Dalla Juve al Milan: ingaggio record

Juventus e Milan stanno dando la caccia allo stesso obiettivo di mercato: può firmare un contratto record grazie alla concorrenza

Le uniche rivali dell’Inter in questa stagione sono Juventus e Milan, anche se i rossoneri ora stanno attraversando un momento di difficoltà e si sono staccati dai nerazzurri. Juve e Milan hanno in comune anche un secondo aspetto: nel mercato di gennaio batteranno un colpo per rinforzare le rispettive rose.

La dirigenza piemontese sta cercando un centrocampista per colmare il vuoto lasciato dalle squalifiche di Pogba e Fagioli, mentre la dirigenza meneghina vuole consegnare a Stefano Pioli un difensore. Uno degli obiettivi primari del Milan per la difesa, però, ha catturato anche l’attenzione di Cristiano Giuntoli: si tratta di Lloyd Kelly, difensore classe ’98 del Bournemouth. L’inglese rappresenta un’occasione perché ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: su di lui, però, ci sono anche grandi club di Premier League.

Si complica la strada per Juve e Milan: il Bournemouth offre un rinnovo record a Kelly

Secondo quanto rivelato da TEAMtalk.com, il Bournemouth starebbe tentando di convincere Kelly a rinnovare il proprio contratto con un’offerta record: il centrale diventerebbe il giocatore più pagato all’interno del club.

Questa offerta super potrebbe complicare i piani di Juventus e Milan, entrambe interessate al giocatore. I bianconeri guardano a lui per la prossima stagione, come occasione a parametro zero, mentre i rossoneri starebbero valutando anche di anticipare la concorrenza e fare un’offerta già nel mercato di gennaio.

Lo scenario di un rinnovo con il club inglese, quindi, metterebbe in seria difficoltà i piani delle due big italiane, che sarebbero costrette a ripiegare su altri profili. Oltre all’offerta di rinnovo che il Bournemouth è pronto a mettere sul piatto, ci sono anche le avanches di club come Tottenham e Liverpool. Insomma, Lloyd Kelly piace tanto a Juve e Milan, ma riuscire a battere la concorrenza e i soldi della Premier League rischia di essere un’impresa impossibile.