Crisi (bianco) nera: lascia la squadra all’ultimo posto per andare alla Juventus

La Juventus attiva sul fronte mercato per gennaio: torna d’attualità una vecchia pista per la squadra di Allegri

L’obiettivo della Juventus per gennaio è un nuovo centrocampista da regalare sotto l’albero a Massimiliano Allegri.

Il club bianconero ha la coperta corta in mediana e lo ha sottolineato anche il Ds Manna: “Avevamo pensato questa rosa con due giocatori in più“, in riferimento ovviamente alle squalifiche di Fagioli e Pogba. La dirigenza della Continassa è a caccia di opportunità per la finestra invernale e valuta delle opzioni specialmente low cost considerando la non floridissima situazione delle finanze societarie. Tra queste fuori dalla Serie A riprende vigore la pista che porta a Rayan Cherki, in bilico al Lione. Il sodalizio francese è in piena crisi dopo l’esonero di Grosso in panchina e dopo quindici giornate chiude mestamente la classifica della Ligue 1 all’ultimo posto.

Calciomercato Juventus, occasione Cherki: vuole lasciare subito il Lione

Cherki sarebbe in rotta con la società e avrebbe chiesto di essere ceduto già nel mercato di gennaio, malgrado un contratto in scadenza nel giugno 2025.

Il talentuoso centrocampista classe 2000 piace anche in Premier League, però al momento la Juve sarebbe in prima fila nella corsa al giocatore come riporta la testa ‘Todofichajes.com’. Cherki vorrebbe cambiare aria e preferirebbe una nuova avventura in una squadra con un progetto più ambizioso. Il francese aprirebbe quindi ai bianconeri o alla chiamata dall’Inghilterra, anche se ci sarebbe un ostacolo per la ‘Vecchia Signora’ sulla valutazione del cartellino. Il Lione avrebbe fissato a 25 milioni di euro il prezzo di Cherki, cifra fuori portata per la Juventus a gennaio senza eventuali uscite dallo scacchiere di Allegri. Il club bianconero potrebbe puntare allora su un prestito con diritto o obbligo di riscatto per strappare il sì del Lione già nel prossimo mercato invernale.