Colpo dal Manchester United a sorpresa: nella corsa scudetto cambia tutto

Scenari tutti da seguire in casa Manchester United, tanti giocatori sul mercato: approdo importante per la corsa scudetto in Serie A

Anche quest’anno, il Manchester United sembra non riuscire a venire fuori dal tunnel in cui si è infilato nelle ultime stagioni, tra risultati altalenanti, gestioni tecniche discutibili e imbarcate improvvise clamorose. Per i ‘Red Devils’, un periodo storico decisamente non fortunato e lontano dai fasti del passato.

Squadra in difficoltà in campionato e in Champions League a un passo dall’eliminazione. Con in più problematiche tecniche e ambientali che stanno evidentemente condizionando il rendimento complessivo. Gli uomini di Ten Hag stanno andando incontro a giornate da dimenticare, come il clamoroso 0-3 casalingo contro il Bournemouth che ha fatto letteralmente infuriare tutta la tifoseria.

Il tecnico olandese non è ancora riuscito a dare una propria impronta decisa alla sua squadra, ma sembra avere le idee chiare su cosa dovrà cambiare a gennaio. Con tanti giocatori già con le valigie in vista del mercato invernale. Tante occasioni da sfruttare per i club interessati e ovviamente anche in Serie A si guarda ai partenti dall’Old Trafford.

Manchester United, Ten Hag e una lunga lista di epurati: il colpo più interessante in ottica Serie A

Le prossime settimane saranno cruciali in questo senso, dallo United potrebbero arrivare nel nostro campionato giocatori che magari sono stati in difficoltà in Premier League ma alle nostre latitudini sarebbero in grado di fare la differenza. Occhio a un particolare ritorno di fiamma.

Sofyan Amrabat, ex Fiorentina, è stato schierato abbastanza spesso da Ten Hag (15 presenze) ma non riuscendo praticamente mai a incidere, sembrando quasi un corpo estraneo. Potrebbe essere un colpo interessante per il Milan e secondo i votanti del sondaggio di Calciomercato.it su ‘X’ l’affare targato United maggiormente in grado di incidere nei quartieri alti della classifica (36,4%). Meno determinanti l’eventuale arrivo di Martial all’Inter (31,8%), quello di Sancho alla Juventus (22,4%) e quello di Van de Beek al Napoli (9,1%).