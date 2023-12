Caos senza fine: 141 punti di penalizzazione

Scossone enorme nel calcio gallese con una richiesta di penalizzazione enorme ed annessa bufera in atto. Non è mancata la risposta ufficiale della società

Penalizzazioni e classifiche ribaltate ormai stanno diventando una consuetudine non solo in Italia ma anche in giro per l’Europa. L’ultimo caso mediatico di grosso rilievo arriva direttamente dalla Premier League gallese, che si prepara a subire una scossa in bassa classifica.

Il club finito nel mirino delle autorità competenti è il Pontypridd United, che milita in Cymru Premier. Come evidenziato anche da ‘SkySportsNews’ il club gallese potrebbe subire una detrazione di 141 punti.

La Federcalcio gallese (FAW) ha infatti avviato un’indagine indipendente sul club in questione, con ben 18 capi d’accusa.

Caos Pontypridd United, chiesi 141 punti di penalizzazione: la risposta UFFICIALE

Una richiesta shock che potrebbe portare a grossi scossoni nel campionato locale. Non è mancata anche la reazione ufficiale dello stesso Pontypridd United.

La società gallese ha quindi diramato una nota nella quale spiega: “A seguito di un’indagine condotta dalla Federcalcio gallese su una presunta violazione di 18 capi di imputazione ai sensi delle regole FAW, il Pontypridd United FC accoglie con favore l’esito dell’arbitro indipendente, David Phillips“.

Nella stessa si sottolinea come si sia “scoperto che il Club aveva commesso “violazioni involontarie causate dal mancato funzionamento corretto del sistema Comet””. Una situazione dalla quale non sarebbe derivato alcun vantaggio sportivo.

Pertanto, secondo quanto evidenziato dal Pontypridd United, la detrazione di 141 punti richiesta dalla FAW è stata ritenuta ‘sproporzionata’ e ridotta a 6. Phillips non ha quindi trovato motivazioni per “sanzionare il club per eventuali irregolarità finanziarie”.

Intanto quindi la classifica si appresta a cambiare, seppur con ‘soli 6 punti’, e non sarà semplice per i gallesi risalire la china. La stagione è aperta, ma servirà una pronta reazione anche in campo.