Attacco feroce in diretta: “È un allenatore scarso”

Da Allegri a Mourinho, dalla Juventus alla Roma. Tutto nella diretta Twitch di Tv Play

Non solo per parlare del ‘suo’ Bologna, la grande rivelazione della Serie A di quest’anno. A ‘Tv Play’, Gigi Maifredi ha parlato anche della Juventus da lui allenata senza successo, lanciando una frecciata a Massimiliano Allegri. Ma in realtà il mirino dell’ex tecnico è soprattutto su José Mourinho.

“Non so perché sia stato preso dalla Roma – ha tuonato – È scarso come allenatore, ma il numero uno come comunicatore perché è riuscito a far dare importanza alla vittoria della Conference League, una coppa che vincono quelli che arrivano settimi, ottavi e noni in campionato”.

Mourinho, secondo Maifredi, “è un problema per il calcio italiano al pari di Allegri fin quando noi guarderemo solo le cose esteriori e non andremo a fondo. Esaltare il concetto di ‘corto-muso’ – evidenzia Maifredi – non fa bene al movimento”.

Maifredi a Tv Play: “La Juve come una provinciale”

Maifredi ne ha per Allegri e quindi per la Juve, seconda in classifica senza esprimere un calcio spumeggiante.

“Si sta comportando bene, ma come una provinciale – sottolinea Maifredi – Dopo anni i tifosi della non vedono più una squadra dominare, però vincere forse li soddisfa… Ma il timbro della Juve deve essere diverso, perché non puoi giocare con difesa e ripartenza. Quando si vincem tutte le cose si cancellano. Tuttavia ribadisco: se vai a mangiare a palazzo, non puoi andare con un vestito scialbo. Quando sei alla Juve non sei in periferia”.