Mitrovic e Cristiano Ronaldo non si fermano mai: ancora spettacolo in Arabia

Mitrovic e Cristiano Ronaldo non si fermano più, ancora gol in Arabia Saudita: scopri gli ultimi risultati dalla Saudi Pro League

Come ogni lunedì, sulle pagine di Calciomercato.it è il momento del focus dedicato al campionato arabo, che dalla scorsa estate ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori dopo un calciomercato faraonico che ha strappato grandi talenti al calcio europeo.

In Saudi Pro League siamo giunti alla 16a giornata, dunque ad un passo dalla chiusura del girone d’andata. E’ tempo dei primi bilanci per capire meglio chi potrà realmente vincere la lega e chi invece ha deluso le aspettative. Da ormai settimane vi abbiamo portato un report dettagliato di quanto sta avvenendo in Arabia, con l’ultimo turno che aveva regalato spettacolo grazie alla super sfida tra prima e seconda della classe.

L’Al-Hilal e l’Al-Nassr non hanno intenzione di fermarsi e la capolista, seppur ancora senza Neymar, non conosce la parola sconfitta. Per Cristiano Ronaldo e compagni, invece, serviva una risposta dopo il ko della scorsa settimana, che potrebbe costare la vittoria del titolo.

Arabia: CR7 torna a vincere, Mitrovic non si fera, cade Benzema

E’ stato un turno che si è aperto con una grande sorpresa quello concluso sabato in Arabia. L’anticipo della giornata ha infatti visto l’Al-Ittihad di Karim Benzema, cadere clamorosamente in trasferta per 3-1 contro il Damac, che ha incanalato una serie di risultati utili consecutivi (5, con 3 vittorie e due pareggi), che gli ha permesso di portarsi a -4 proprio dai gialloneri.

Una sconfitta che ha visto approfittarne l’Al-Taawon, la squadra meno blasonata nella Saudi Pro League, con l’attuale piazzamento più alto in classifica. Il club dove è andato a giocare l’ex Bologna, Musa Barrow, si è sbarazzato per 4-1 dell’Al Feiha e ha così staccato di 3 lunghezze proprio l’Al-Ittihad, ma soprattutto ha agganciato la terza della classe.

Stiamo parlando dell’Al-Ahli di Kessié, Gabri Veiga e Firmino. Nello scorso turno erano stati straripanti, tanto da vincere per 6-0 in trasferta, ma in questa giornata si sono fermati sullo 0-0 contro l’Al Raed quindicesimo. Un pari estremamente deludente, che ha fatto perdere terreno sulle inseguitrici e sui primi posti.

E a proposito di prime posizioni, è tornato subito a vincere l’Al-Nassr del capocannoniere Cristiano Ronaldo, a segno anche in questa giornata nel 4-1 contro l’Al-Riyadh. Il portoghese ha aperto le danze e ha servito anche l’assist per il 2-0 di Otavio. La pratica l’ha chiusa Talisca con una doppietta, con il primo gol propiziato da un assist di Mané.

Chiudiamo in bellezza con la primissima della classe, il solito Al-Hilal di Milinkovic-Savic, Koulibaly e soprattutto di Mitrovic, che continua ad inseguire il premio di capocannoniere del torneo. Suo il gol del momentaneo 2-0 su rigore alla mezz’ora, con il risultato finale di 2-1 chiuso già nel primo tempo. I bianco-blu restano in vetta alla classifica con ben 7 punti di vantaggio sull’Al-Nassr e sono già matematicamente “campioni d’inverno”.