Il tradimento mette nei guai la Juventus: sceglie i rivali

Il Manchester United irrompe sull’obiettivo della Juventus e complica i piani della formazione bianconera: è il profilo ideale

Nella Juventus che prova a tenere il passo dell’Inter c’è una falla che Giuntoli vuole coprire a centrocampo. I club bianconeri vogliono, infatti, andare a rinforzare il proprio centrocampo che in questa stagione ha vissuto le vicissitudini che sono note a tutti.

Allegri per dare l’assalto allo scudetto, nonostante l’assenza delle coppe, ha la necessità di un rinforzo di qualità in mediana e tra i nomi circolati con maggior insistenza c’è quello di Kalvin Phillips. Il centrocampista inglese è in uscita dal Manchester City per stessa ammissione di Guardiola che nei giorni scorsi ha spiegato di non vederlo nell’undici titolare dei campioni d’Europa.

La Juventus vorrebbe sfruttare l’occasione ma deve fare i conti con una rivale non certo agevole da superare: il Manchester United.

Calciomercato Juventus, anche lo United su Phillips

Stando a quanto affermato dal ‘Sun’, infatti, i Red Devils stanno monitorando la situazione di Phillips che ten Hag considera il profilo perfetto per il proprio tipo di gioco.

Il tecnico olandese, riferisce il tabloid inglese, vuole essere in prima fila quando il centrocampista inglese lascerà il City, ma deve fare i conti con due aspetti che potrebbero favorire la Juventus. Il primo è rappresentato dalla rivalità tra le due società, il secondo dalla posizione traballante dello stesso ten Hag dopo il ko contro il Bournemouth.

Ten Hag, infatti, si giocherà molto contro il Bayern Monaco, in un match dove allo United non basterà vincere per passare il turno in Champions. L’eliminazione potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, mettendo fine all’avventura all’Old Trafford dell’olandese e cambiando quindi i piani di mercato. Phillips compreso.