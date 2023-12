Ibrahimovic torna al Milan: c’è l’annuncio

Cambiamenti in arrivo per il Milan. Per Zlatan Ibrahimovic si continua a parlare di un ritorno in rossonero con una nuova veste: i dettagli

Non solo vicende di campo per il Milan che i cambiamenti più consistenti si prepara ad attuarli al di fuori del terreno di gioco. Il nome forte, come ormai anticipato da tempo, è quello di Zlatan Ibrahimovic, stavolta pronto a tornare davvero in rossonero, seppur con un nuovo ruolo rispetto al passato.

Non più calciatore ma Special Counsel di Gerry Cardinale, come anticipato un mesetto fa da Calciomercato.it. Si tratta di un ruolo che andrà a legare strettamente lo svedese a RedBird.

In campo col Milan Ibrahimovic è stato protagonista ed artefice di tanti successi, ed ha sempre messo a disposizione della squadra la sua leadership e il suo enorme talento. Anche in età avanzata infatti lo svedese è riuscito a fare la differenza nella crescita che ha portato la squadra di Pioli allo scudetto di due anni fa. Ora però per lui c’è un nuovo ruolo.

Calciomercato, Ibrahimovic torna al Milan: l’annuncio e il nuovo ruolo

Secondo quanto evidenziato dal ‘Financial Times’ Ibra si andrà quindi a legare alla proprietà, mentre l’annuncio dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

Dalla stessa fonte arrivano anche alcune parole dello stesso svedese che ha ammesso: “RedBird ha collaborato con alcuni dei più grandi atleti, team e figure imprenditoriali del mondo per creare aziende con significato e impatto. Non vedo l’ora di contribuire alle loro attività di investimento attraverso le loro proprietà sportive, mediatiche e di intrattenimento“.

Pronto a rinnovarsi dunque Ibrahimovic, che passa dal campo alla scrivania provando a fare come sempre la differenza.