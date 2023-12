HIGHLIGHTS | Lapadula-Pavoletti da urlo, Sassuolo battuto in rimonta

Si è chiusa la quindicesima giornata di Serie A con il match tra la squadra di Ranieri e quella di Dionisi

La quindicesima giornata di Serie A, va in archivio con un grande successo in rimonta del Cagliari di Claudio Ranieri contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

La partita si sblocca subito con i neroverdi, che passano in vantaggio con il gol di Martin Erlic. Un gol, arrivato al settimo minuto del primo tempo, che regge per oltre novanta minuti. Ma i sardi, in superiorità numerica, dal 63′ per l’espulsione di Tressoldi, ci provano fino alla fine, con Ranieri che manda in campo tutti gli attaccanti a disposizione e così al 93′ arriva il gol del pareggio di Lapadula e al 98′ quello della vittoria di Pavoletti, che in rovesciata batte Consigli e fa esplodere tutta la Sardegna.

Cagliari-Sassuolo: sardi fuori dalla zona retrocessione, la classifica dopo la 15a giornata di Serie A

Con questa vittoria il Cagliari sale a 13 punti ed esce dalla zona retrocessione, superando Udinese, Verona ed Empoli. Il Sassuolo, invece, resta a 15.

Cagliari-Sassuolo 2-1: 7’ Erlic (S), 93′ Lapadula (C), 98′ Pavoletti (C)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38 punti; Juventus 36; Milan 29; Bologna e Roma 25; Napoli e Fiorentina 24; Atalanta 23; Monza e Lazio 21; Torino 20; Frosinone 19; Lecce 17; Sassuolo e Genoa 15; Cagliari 13; Udinese ed Empoli 12; Verona 11; Salernitana 8.