DIRETTA Serie A, Empoli-Lecce: segui la cronaca LIVE in tempo reale

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Andreazzoli e il Lecce di D’Aversa in tempo reale

Il Lecce fa visita all’Empoli in Toscana nel primo posticipo del lunedì valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Reduci da tre pareggi consecutivi contro Milan, Verona e Bologna, i giallorossi di Roberto D’Aversa vogliono centrare il primo successo esterno di questa stagione. L’obiettivo è quello di tornare a vincere per raggiungere l’altra neopromossa Frosinone in classifica e mettere 8 punti di distanza dal terzultimo posto. Gli azzurri di Aurelio Andreazzoli, a loro volta reduci dalla partita pareggiata contro il Genoa, vanno a caccia di una vittoria che permetta loro di scavalcare l’Udinese e allontanarsi dalla zona caldissima. La gara sarà visibile in tv e in streaming su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. La passata stagione, su questo stesso campo, i toscani si imposero con il punteggio di 1-0 grazie al rigore messo a segno da Caputo. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Castellani’ tra Empoli e Lecce live in tempo reale.

Probabili formazioni Empoli-Lecce

EMPOLI (4-2-3-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo. All. Andreazzoli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Banda, Krstovic, Sansone. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38 punti; Juventus 36; Milan 29; Bologna e Roma 25; Napoli e Fiorentina 24; Atalanta 23; Monza e Lazio 21; Torino 20; Frosinone 19; Lecce* 16; Sassuolo* e Genoa 15; Udinese 12; Empoli* e Verona 11; Cagliari* 10; Salernitana 8.

*una partita in meno