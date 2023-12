Derby Inter-Milan per il giocatore del momento: è un ex Juventus

Derby di mercato infuocato per uno dei difensori più apprezzati di tutta la Serie A: è un ex Juve, parte l’asta già a gennaio?

È uno dei difensori che è cresciuto maggiormente in queste ultime stagioni, grazie al suo talento e soprattutto agli allenatori che gli hanno permesso di sfruttare tutto il suo enorme talento a pieno. Radu Dragusin è uno dei pezzi pregiati del calciomercato, con il Genoa che se lo tiene stretto ma, allo stesso tempo, è consapevole del fatto che a giugno quasi sicuramente ci sarà un vero e proprio assalto per il prodotto del settore giovanile della Juventus.

Il centrale classe rumeno classe 2002, infatti, si sta ritagliando uno spazio importante non solo tra le fila di Gilardino, dove è un titolare inamovibile, ma anche nella nazionale rumena. Il suo agente ha più volte, anche ai microfoni di TvPlay, confessato che al momento il ragazzo è concentrato e focalizzato al 100% sul Genoa e sugli obiettivi del club. Allo stesso tempo, però, le pretendenti partita dopo partita, in Italia e all’estero, continuano ad aumentare. Su tutte, sicuramente Inter e Milan sono in prima linea: un profilo come il suo, infatti, farebbe comodo sia a Pioli sia ad Inzaghi, seppur per motivi diversi.

Calciomercato, Dragusin piace a Milan e Inter: duello per l’ex Juve

Tutti pazzi per Dragusin: il forte centrale del Genoa, infatti, è finito nel mirino di tanti club che già a gennaio potrebbero sondare il terreno in vista della finestra estiva. Difficile, se non impossibile, che si muova in inverno, salvo clamorose offerte irrinunciabili che al momento non sembrano arrivare.

L’Inter, come detto, è tra i club in prima fila per il ragazzo, che sarebbe un’ottima alternativa ai vari Pavard e De Vrij, entrambi acciaccati e non sempre a disposizione dei nerazzurri in quest’annata per loro sfortunata. Dall’altra parte, tra le fila rossonere, il ragazzo avrebbe quasi sicuramente più chance di essere subito un titolarissimo di Pioli. Attenzione, però, alla pista inglese, con il Manchester United ed il Newcastle che sembrano volere fare sul serio per l’ex bianconero.