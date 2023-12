Dal Milan alla Juventus, tutti i tifosi vogliono Zirkzee: “Può diventare meglio di Kane”

E’ l’anno di Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna di Thiago Motta che sogna l’Europa che conta in questa partenza del campionato italiano di Serie A: andiamo a vedere che cosa dicono i social

Il Bologna di Thiago Motta è senza dubbio la squadra rivelazione di questa annata del campionato italiano di Serie A. I felsinei, che già nella scorsa stagione avevano mostrato grandissime potenzialità, quest’anno stanno confermando tutte le qualità che si erano intraviste e stanno portando alla ribalta calciatori importantissimi e, in prospettiva, molto interessanti per le prossime finestre di calciomercato.

Uno è Ferguson, centrocampista scozzese box to box che sta facendo impazzire le linee mediane avversarie, un altro è senza ombra di dubbio Joshua Zirkzee, centravanti rivelazione di questa stagione che, nel pomeriggio di ieri, ha regolato da solo la Salernitana con la sua prima doppietta nel campionato italiano di Serie A. Il bomber del Bologna sta facendo gola a molti tifosi che, domenica dopo domenica, stanno assistendo alle giocate del prodotto del vivaio del Bayern Monaco che può finire anche nell’orbita di società di vertice del nostro calcio, come la Juventus di Allegri o il Milan, in difficoltà, di Stefano Pioli.

Le reazioni, dopo la doppietta contro la Salernitana, sono state a senso unico: Zirkzee è ormai un top player per il campionato italiano di Serie A. C’è anche chi lo vede pronto per un salto in Premier League: “Non pensate che Zirkzee possa fallire in Premier League, lo vedrei bene al Brentford“. C’è poi chi lo paragona, tornando in Italia, a Dusan Vlahovic: “Ho scoperto ora che Zirkzee è anche alto 193cm. Da prendere subito cercando di vendere quello da 190cm che abbiamo pagato 70 mil e ha la metà della tecnica di base“. Un vero e proprio attacco al bomber serbo!

C’è poi la sponda Milan che, in questo momento, sta vivendo molte difficoltà e fa appello proprio al ‘nuovo’ arrivato Zlatan Ibrahimovic: “Ibra domani dovrà andare da Thiago Motta e Zirkzee e portarli al massimo mercoledì a Milano Centro“. Infine, c’è chi pensa che possa superare addirittura un mostro sacro come Harry Kane: “Se Zirkzee migliora senza palla è un Kane più forte“.

ECCO ALCUNI TWEET

If Zirkzee continues to perform like he currently does, it wouldn’t be a surprise if he joins a top club in the summer. Since he is number 1 striker for Bologna he scored 7 goals which leads to him being in the top 3 goal scorers in the Serie A as of now. pic.twitter.com/65obB5XKig

