Addio gratis, il Napoli trema: “Aperti a tutto”

L’avviso dell’agente sul futuro del calciatore in scadenza di contratto

Intervenuto a margine dell’assemblea dell’Asso-agenti in programma quest’oggi, il noto procuratore Federico Pastorello si è fermato per qualche minuto ai microfoni dell’inviato di Calciomercato.it per commentare la stagione e il futuro di due calciatori appartenenti alla sua scuderia.

Innanzitutto Arthur, che alla Fiorentina sembra aver trovato la dimensione ideale in cui esprimere il suo calcio. Il cartellino del brasiliano appartiene infatti alla Juventus, sebbene il diritto di riscatto sia tutto nelle mani del club viola. Un’opzione che la società toscana potrebbe non esercitare o comunque rivedere al ribasso, considerati i costi molto alti dell’operazione.

Così Pastorello ha commentato la sua situazione: “Son contento per lui perché veniva da una stagione complicata a causa di un lungo infortunio a Liverpool. Quella precedente aveva giocato parecchie partite in un modulo forse a lui non congeniale. Quest’anno ha trovato entrambe le cose, poi vediamo come andrà la stagione. Esiste un diritto di riscatto, anche se più sulla carta che sulla pratica. La Fiorentina ha avuto sempre un approccio intelligente al mercato anche in termini di massa salariale, il problema di Arthur probabilmente è quello. Ma il ragazzo si trova benissimo con la città, con Italiano, i compagni e la società”.

Calciomercato Napoli, Pastorello su Meret: “Aperti a tutto”

Altro calciatore parecchio discusso è Alex Meret, giunto all’ultimo anno di contratto con il Napoli.

Per quanto riguarda il portiere italiano, Pastorello ha parlato così del possibile rinnovo con gli azzurri: “La stagione del Napoli è molto complicata, effettivamente anche col cambio di allenatore il lavoro è soprattutto sulla stagione in corso. Alex ha un contratto in scadenza ma con opzione automatica, quindi da questo punto di vista non c’è tutta questa fretta. La disponibilità da parte del ragazzo a rimanere a Napoli è sempre stata assoluta, poi vedremo come andrà la stagione, siamo aperti a tutto”.