Roma-Fiorentina, Pellegrini traccia la strada: “Ecco cosa bisognerà fare”

Le parole di Lorenzo Pellegrini poco prima del fischio d’inizio di Roma-Fiorentina. Ecco quanto dichiarato dal capitano giallorosso ai microfoni di DAZN

Una partita dal peso specifico non indifferente quella che comincerà tra pochi minuti all’Olimpico. Roma e Fiorentina, infatti, vogliono fornire un messaggio importante a tutta la concorrenza, riproponendo le loro candidature europee. Alla luce del passo falso del Milan, ad esempio, l’occasione per la compagine di Mourinho è davvero ghiotta.

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Roma-Fiorentina, Lorenzo Pellegrini ha toccato diversi argomenti nella consueta intervista pre partita. Oltre al suo rientro in campo, infatti, il capitano giallorosso ha svelato anche il possibile approccio alla gara dei giallorossi. Di seguito le parole di Pellegrini: “Rientrare dopo quasi due mesi è sempre difficile e bisogna stare attenti; da un paio di settimane riesco a lavorare bene. Vediamo stasera come sto: inizio a sentirmi bene. Qual è l’atteggiamento giusto per affrontare la Fiorentina? Importante essere aggressivi perché giochiamo in casa davanti ai tifosi ed è giusto preparare la partita in questo modo. Dopo spetterà al campo, alle individualità della squadra cercare di fare la differenza”.