PAGELLE E TABELLINO ROMA-FIORENTINA 1-1: Martinez Quarta bomber, Zalewski butta tutto

Pagelle e tabellino di Roma-Fiorentina, match valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

ROMA

TOP Rui Patricio 7: si sta riprendendo dopo una marea di critiche, da qualche tempo è tornato solido. Oggi è bravissimo in tutte le situazioni in cui è chiamato in causa. Nessuna parata clamorosa, ma è sempre reattivo anche nelle respinge e tiene a galla la Roma. Alla fine tiene e diventa importante per dare sicurezza alla difesa in un finale così particolare.

Mancini 6

Llorente 6,5

Ndicka 5,5

Kristensen 6

Cristante 5,5

Paredes 5,5

Pellegrini 5,5. Dall’85’ Bove sv

FLOP Zalewski 5: l’ammonizione poteva non starci, ma forse era più giusta che no. Il polacco è stato incauto, sprecando una buona prestazione fino a quel momento.

Dybala 6,5. Dal 24′ Azmoun 6. Dal 61′ El Shaarawy 6

Lukaku 6

Allenatore: Mourinho 6

FIORENTINA

Terracciano 6,5

Kayode 5,5. Dall’81’ Maxime Lopez sv

TOP Martinez Quarta 7: ha fatto cinque gol in stagione, incredibile. Di testa ha uno stacco e un tempo, una capacità di colpire il pallone di altissimo livello. E non succede solo sulla reter del pareggio, importantissima.

Ranieri 5,5

Biraghi 6

Arthur 6

Duncan 6

Kouamé 6

Bonaventura 6. Dal 78′ Sottil sv

FLOP Ikoné 5,5: un po’ fumoso. Nel primo tempo non serve Bonaventura che aveva il campo spalancato. Poi si fa ammonire senza motivo con la Roma appena rimasta in 10. Non incide neanche davanti. Dal 72′ Nico Gonzalez 6

Nzola 6

Allenatore: Italiano 6

Arbitro: Rapuano 5,5

Il tabellino di Roma-Fiorentina

Marcatori: 5′ Lukaku (R), 65′ Martinez Quarta (F)

Ammoniti: Cristante (R), Zalewski (R), Ikone (F), Biraghi (F), Paredes (R), Llorente (R)

Note, espulsi: Zalewski (R) al 63′ per doppia ammonizione e Lukaku all’87’ per fallo di gioco

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala (24′ Azmoun), Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Spinazzola, El Shaarawy, Bove, Aouar, Pagano, Pisilli, Renato Sanches, Belotti, Azmoun.

Allenatore: Mourinho.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (46′ Parisi), Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouamé, Bonaventura, Ikoné; Nzola.

A disposizione: Christensen, Vannucchi, Parisi, Mina, Pierozzi, Mandragora, Milenkovic, Maxime Lopez, Barak, Infantino, Beltran, Nico Gonzalez, Sottil, Brekalo.

Allenatore: Italiano.

Arbitro: Rapuano (Rimini). Assistenti: L.Rossi e C.Rossi. IV uomo: Maresca. Var: Aureliano. Avar: Dionisi.