Milan, destino segnato per Pioli: decisione presa

Milan, Stefano Pioli torna fortemente in bilico dopo il ko con l’Atalanta: decisione presa sul tecnico

Il Milan mastica amaro dopo la sconfitta contro l’Atalanta, un ko che riaccende dubbi e preoccupazioni in casa rossonera. Le prospettive, in questo momento, non sembrano decisamente delle più rosee.

Inter e Juventus, in vetta, si allontanano, in questo momento appare complicato pensare a un Milan in grado di competere per il primato. Per un gioco troppo altalenante, una serie di infortuni preoccupanti, una gestione da parte di Stefano Pioli che a livello complessivo non convince. Nel mirino finisce naturalmente l’allenatore, sul quale le discussioni specialmente negli ultimi tempi sono piuttosto accese. Per ora, Pioli confermato al suo posto, ma la sua posizione si fa sempre più delicata.

Esonero Pioli, tutti d’accordo: il tecnico al capolinea

In molti non hanno dubbi. La mossa in grado di invertire la rotta sarebbe proprio l’esonero di Pioli, a quattro anni, e uno scudetto, dal suo approdo a Milanello.

Nel nostro consueto sondaggio giornaliero su ‘X’, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale mossa di mercato sarebbe la più opportuna da parte della dirigenza del Milan per invertire la rotta. L’ipotesi esonero di Pioli è stata votata quasi con un plebiscito, totalizzando l’84,4% delle preferenze. Pochissimi voti invece per la possibilità risolutiva di acquisti come Taremi, Ricci e Kiwior.