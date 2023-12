Juve, accordo trovato: arrivano i soldi per il mercato di gennaio

In dirittura d’arrivo l’accordo tra il top club di Premier League e la Juventus. Cessione a gennaio per un calciatore bianconero

Si avvicina alla chiusura la trattativa che porterà in Premier League un uomo dello scacchiere di Massimiliano Allegri. L’obbiettivo della Juventus è di far cassa per acquistare almeno un nuovo centrocampista a gennaio.

La stagione della Juventus sta proseguendo spedita nella lotta Scudetto, nonostante le difficoltà riscontrate a centrocampo. Le problematiche sono state accentuate dalla doppia squalifica di Paul Pogba per doping e di Nicolò Fagioli per scommesse, che hanno ridotto il reparto bianconero. Per questo motivo il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è già al lavoro per le prossime sessioni di calciomercato.

I bianconeri, però, per riuscire ad investire per il centrocampo, devono vedere alcuni esuberi. Il primo nome sulla lista degli addii sembrerebbe essere Samuel Iling-Junior, ormai messo ai margini del progetto di Allegri. Il calciatore inglese ha giocato solamente 113′ in tutta la stagione, minutaggio considerato troppo scarso dal ragazzo e dal suo entourage.

Il futuro del talento classe 2003 potrebbe essere in Premier League. Secondo quanto riporta Football Insider, infatti, il Tottenham sarebbe pronto ad accettare le richieste della Juventus, pur di portare a Londra Iling-Junior. I bianconeri sono intenzionati a vendere il calciatore inglese già a gennaio per evitare che si svaluti ulteriormente, considerando il suo basso impiego stagionale.

Iling-Junior dalla Juventus al Tottenham: le cifre dell’operazione

Molte squadre di Premier si erano interessate al cartellino di Iling-Junior, ma il Tottenham sembra in vantaggio su tutte. Il talento classe 2003 potrebbe volare alla corte di Ange Postecoglu già a gennaio.

Il futuro di Samuel Iling-Junior sembra essere sempre più lontano da Torino. Il Tottenham ha superato il Newcastle nella corsa per il suo cartellino, anche per colpa dei problemi legati al Fair Play Finanziario dei Magpies. Gli Spurs, invece, sono pronti ad accontentare le richieste della Juventus, che vorrebbe una cifra vicina ai 20 milioni di euro per il talento classe 2003.