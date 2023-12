Inter al top, ma non tramonta l’idea cessione: “Andrà fino in fondo”

Le parole dell’imprenditore finlandese Zilliacus elogiano l’operato dell’Inter nell’ultima partita di campionato vinta ai danni dell’Udinese, mentre non tramonta l’idea di acquisizione delle quote a mezzo di una cordata di investitori di cui sarebbe capofila

C’era un unico risultato possibile per l’Inter nell’ultima uscita di campionato contro l’Udinese e al termine dei novanta minuti la formazione di Simone Inzaghi non ha deluso affatto. Anzi, la partita è stata chiusa addirittura prima dello scadere del tempo regolamentare. Poi compostezza, gestione e fame hanno portato ad arrotondare il punteggio sul 4-0 finale. Inter ancora in vetta alla classifica di Serie A, quindi, lasciando alle spalle per l’ennesima giornata consecutiva la Juventus di Massimiliano Allegri.

Come logico la prestazione complessiva dei nerazzurri ha lasciato piacevolmente sorpresi anche i tifosi. Non soltanto coloro i quali erano seduti sugli spalti di San Siro o quanti hanno osservato le gesta dell’Inter dalle proprie poltrone, ma anche chi a distanza di molti chilometri continua a fare il tifo per il ‘Biscione’, sollevando qualche sogno proibito sulle chance di acquisizione delle quote societarie del club in mano a Steven Zhang.

Si tratta del noto imprenditore finlandese Tomas Zilliacus, accostato al club meneghino a più riprese nel corso degli ultimi mesi per via dell’evidente volontà da parte sua nell’investire risorse e passione a disposizione del movimento calcistico nerazzurro.

Zilliacus entusiasta dell’Inter, mentre spera ancora in un risvolto sulla cessione del club

Quest’ultimo, a mezzo del solito tweet post-partita, ha infatti elogiato l’operato della squadra di Inzaghi per qualità e bilanciamento senza eguali in campionato, lanciando un plauso speciale anche in direzione Giuseppe Marotta.

“Questa squadra andrà fino in fondo al campionato e alla Champions League”, ha aggiunto l’imprenditore. E se da un lato l’Inter è chiamata a confermare quanto di buono sta mostrando in questa prima metà di stagione in tutte le competizioni cui ha preso parte, dall’altro lo stesso Zilliacus non vuol demordere dai tentativi di convincimento di cessione nei confronti della società cinese proprietaria delle quote societarie del club e il suo patron Steven Zhang.

Proprio di recente, infatti, l’ex dirigente Nokia aveva rinnovato la propria volontà invitando persino altri potenziali investitori ad unirsi a lui nella speranza di poter creare una cordata sufficientemente forte, con i fondi arabi a fare da sfondo e il famoso debito con Oaktree la cui scadenza nel 2024 si avvicina inesorabile.