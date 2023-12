Formazione sbagliata, arriva la sconfitta a tavolino

Errore nella formazione porta al ribaltone del risultato sul campo: la vittoria diventa una sconfitta a tavolino per un tesseramento non corretto

Vittoria sul campo ribaltata dal giudice sportivo. La sconfitta a tavolino è la logica conseguenza di un errore nella presentazione della distinta con la formazione ufficiale.

Siamo nella Coppa Provinciale di Massa Carrara e in particolare nella semifinale tra Marina di Massa e Pontremoli. Il match, disputatosi lo scorso 29 novembre, aveva visto sul campo il successo per 2-1 di Marina di Massa, una vittoria che però era sub-judice dopo il ricorso presentato dagli avversari e che ora è stato cancellato dal giudice sportivo.

Il reclamo del Pontremoli era arrivato dopo un consulto del portale LND e una verifica del tesseramento di qualcuno dei calciatori in campo. Il Pontremoli sosteneva, in particolare, che un calciatore non fosse stato regolarmente tesserato dal Marina di Massa.

Sconfitta a tavolino, riscritto il risultato della semifinale

Un errore che il giudice sportivo ha confermato, infliggendo la sanzione prevista del regolamento: 0-3 a tavolino con il Marina di Massa fuori dalla competizione e il Pontremoli che vola in finale.

In particolare a pesare sulla decisione del giudice sportivo è la posizione del calciatore Luca Bertucelli che non risultava essere stato tesserato dalla formazione di Massa. Il suo nome, quindi, non avrebbe dovuto comparire in formazione, come invece è stato. Da qui l’accoglimento del ricorso e lo 0-3 a tavolino.

Una pesante sentenza contro cui il Marina di Massa ha deciso di non presentare ricorso, accettando di fatto la decisione del giudice sportivo. Si chiude così l’avventura in coppa della formazione di Massa, mentre il club biancoceleste conquista il pass per partecipare alla finale della competizione provinciale.