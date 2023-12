Dentro la crisi del Milan: “Pioli non capisce”

La squadra di Pioli crolla dopo la sconfitta subita contro l’Atalanta: “La discontinuità non poteva che essere la caratteristica del Milan”

È un momento di enorme sofferenza quello che stanno attraversando i rossoneri: in settimana rischiano di essere eliminati dalle coppe europee, mentre in campionato la sconfitta subita al fotofinish contro l’Atalanta rischia di lasciare segni profondi.

Oltre alla dirigenza che in estate ha messo insieme questo gruppo di giocatori, il principale responsabile del momento del Milan è considerato Stefano Pioli. Il tecnico emiliano non sta riuscendo a trovare la ricetta giusta per uscire dalla crisi e per rialzare la testa, con i tifosi che iniziano a contestare la squadra e la fiducia nei suoi confronti ai minimi storici. Sul proprio profilo X (ex Twitter), Fabio Ravezzani ha dato un’attenuante a Pioli: “La discontinuità non poteva che essere la caratteristica del Milan. Troppo giovane e con troppi all’esordio nel campionato per essere dominante”.

Il Milan affonda contro l’Atalanta: “Pioli non capisce la partita, cambia tardi e male”

La rosa messa a disposizione dalla società a Stefano Pioli è competitiva, ma pecca di inesperienza e molti giocatori sono all’esordio assoluto col calcio italiano. I tempi di adattamento, quando si arriva dall’estero, sono spesso lunghi e necessari.

Il direttore Ravezzani, però, non fa sconti nemmeno al tecnico emiliano: “Il terzo posto è una buona conquista, malgrado tutto. Pioli non capisce la partita, cambia tardi e male”. La sensazione è che il momento sia complicato, anche a causa dei tanti infortuni che impediscono al club meneghino di lavorare con tutti gli effettivi, ma che l’allenatore non stia riuscendo a fare niente per non evidenziare queste difficoltà. La scelta di schierare Theo Hernandez centrale di difesa continua ad essere discussa: da una parte ti può garantire leadership in difesa, ma il Milan perde totalmente la sua propulsione sulla sinistra. I rossoneri sembrano una squadra smarrita, guidata da un allenatore che fatica ad individuare la rotta giusta.