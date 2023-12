Var, battibecco, ammonizione: minuti di fuoco in Inter-Udinese

Episodio dubbio dopo la mezz’ora di Inter-Udinese: trattenuto Lautaro Martinez e rigore assegnato dopo revisione al Var

È poco dopo la mezz’ora di gioco che si sblocca d. L’episodio che stappa il match a favore dei nerazzurri arriva quando il cronometro segna 33 minuti di gioco.

Lancio lungo di Dimarco per Lautaro Martinez che cade a terra dopo un contatto con Perez. Immediate le proteste dell’Inter, mentre l’arbitro Di Bello fa correre giudicando l’azione regolare. Non la pensa così il Var che dopo qualche minuto richiama il direttore di gara al monitor per rivedere il contatto tra le parti.

A quel punto Di Bello decreta il calcio di rigore per i padroni di casa con Calhanoglu che si incarica della battuta e spiazza Silvestri regalando il vantaggio all’Inter. Minuti concitati quelli intercorsi dal fallo alla battuta del calcio di rigore.

Prima battibecco tra Di Bello e Lautaro Martinez con il 10 nerazzurro che, durante la revisione del Var, aveva già preso in mano la palla come se il rigore fosse già stato assegnato. L’arbitro lo ha invitato a mettere giù il pallone più volte prima di essere ascoltato.

Inter-Udinese, ammonito anche Inzaghi

Dopo l’assegnazione, invece, cartellino giallo per Simone Inzaghi che protestava per il mancato giallo a Perez dopo la concessione del penalty.

Il gol di Calhanoglu dagli undici metri a tranquillizzato gli animi e il raddoppio di Dimarco, arrivato poco dopo, ha messo la partita in discesa per i nerazzurri che hanno poi triplicato con Thuram.