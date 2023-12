Tegola UFFICIALE: si è fatto male durante Juventus-Napoli

Annuncio del club all’indomani del big match andato in scena all’Allianz Stadium di Torino. Ecco tutti i dettagli

Infortunio per il centrocampista nel corso del big match tra Juventus e Napoli andato in scena ieri sera all’Allianz Stadium di Torino. Lo ha reso noto il club con una nota ufficiale.

Trattasi di Jens Cajuste, entrato a quattro minuti dalla fine al posto di Lobotka. Come riferisce il Napoli nel report odierno, oggi lo svedese “ha effettuato lavoro personalizzato in palestra in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio” accusato nella sfida di Torino vinta dai bianconeri per 1-0 grazie al gol di Gatti.

Cajuste è stato uno degli acquisti a sorpresa degli azzurri nello scorso calciomercato estivo.

Strappato allo Stade Reims per circa 12 milioni di euro, fin qui il classe ’99 di Goteborg non ha rispettato le attese. 16 le presenze tra campionato e Champions League, un totale di 327′ per il ventiquattrenne legatosi ai campioni d’Italia fino a giugno 2028.