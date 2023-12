Serie A, tornano i ‘gemelli del gol’: non giocano insieme da 2 mesi

Stanno per tornare titolari due calciatori che segnano tantissimi gol, ma che non giocano insieme da ormai due mesi. Ecco chi sono.

Monza e Genoa sono a caccia dei tre punti per cercare di centrare quell’obiettivo salvezza che, al momento, sulla carta, non sembra essere in discussione, tuttavia le due compagini sono soltanto a tre punti di distanza l’una dall’altra: in caso di successo dei rossoblu, infatti, entrambe le formazioni sarebbero a quota 18 punti.

Se, da una parte, i lombardi allenati da Palladino stanno vivendo una stagione al di sopra degli aspettative, dall’altra i rossoblu di Gilardino vivono momenti di alti e bassi in termini di risultati, complice anche qualche assenza di troppo.

In tal senso, però, i liguri possono sorridere: i ‘gemelli del gol’ tornano a giocare insieme dopo circa due mesi in cui non hanno potuto farlo a causa degli infortuni.

Monza-Genoa, Retegui-Gudmundsson titolari dopo 2 mesi? L’indizio

Salvo clamorosi colpi di scena, Retegui giocherà titolare contro il Monza: l’italo-brasiliano, infatti, guiderà l’attacco del Genoa, ma non sarà da solo. Accanto a lui, dopo qualche acciacco di troppo, Gilardino dovrebbe schierare Gudmundsson, con il capocannoniere del Grifone che tornerà in campo probabilmente dal primo minuto.

Con i suoi otto gol (ed un assist) in 14 partite, Gudmundsson è ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento della manovra offensiva della squadra. Il suo ritorno sarà davvero importante -anche- in virtù del fatto che le alternative, almeno per il momento, sotto il profilo realizzativo non sono riusciti a fare sentire il meno possibile la sua mancanza.

La coppia del gol che forma con Retegui, di fatto, è riuscita a realizzare insieme sostanzialmente la metà delle reti messe a segno dal Genoa quest’anno e anche questo è un dato significativo. Nonostante le voci di mercato attorno all’islandese si facciano ogni giorno sempre più insistenti, per il momento il ragazzo si è dimostrato totalmente focalizzato solo e soltanto sulla propria squadra: a gennaio un suo addio è davvero molto difficile. Per giugno, poi, si vedrà.