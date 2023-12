Sconfitta fatale, questa volta può arrivare l’esonero

Ancora una sconfitta e la panchina scricchiola pesantemente: può saltare la panchina dopo l’ennesimo ko

Ancora un ko e l’allenatore finisce sulla graticola. Nulla di nuovo per chi fa questo mestiere, costretto a fare i conti con una posizione sempre sotto i riflettori.

Lo sa bene anche Fabio Caserta, allenatore del Cosenza che anche oggi è incappato in una giornata no. Sconfitta in trasferta contro il Cittadella, terzo ko consecutivo e indiscrezioni su un possibile esonero che sono salite prepotentemente a galla. Il club calabrese dopo un inizio di stagione discreto sta attraversando un momento di difficoltà con cinque punti conquistati nelle ultime sette partite.

La classifica, al momento, è ancora dalla parte dei rossoblù che occupano l’undicesimo posto e sono a distanza di sicurezza dalla zona playout e retrocessione. L’andamento delle ultime gare però ha fatto sorgere qualche dubbio sul tecnico che è finito sulla graticola.

Calciomercato, Caserta a rischio: il Cosenza può cambiare allenatore

Riflessioni in corso, anche se al momento l’orientamento sembrerebbe quello di dare un’ulteriore possibilità al tecnico.

Il Cosenza potrebbe confermare la fiducia a Caserta, ma soltanto in maniera limitata: la prossima sfida contro il Parma potrebbe essere decisiva per la panchina della società calabrese. Vincere significherebbe mettersi alle spalle la crisi, perdere potrebbe essere la spinta decisiva per il ribaltone con l’esonero di Cosenza e un nuovo tecnico per provare a rilanciare la squadra.