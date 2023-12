Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 9 dicembre 2023

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Allegri c’è Gatti”. Ancora lui: Juve in testa e sorpasso sull’Inter. La palla a Lautaro: Inter costretta a rispondere per la quinta volta. Gasp-Pioli all’olandese: Koop-Reijnders, i cervelloni per la Champions. Sofia dice 23: la Goggia domina anche in SuperG.

Così apre il Corriere dello Sport: “Muso di Gatti”. Juve Style: quinto 1-0 e il Napoli va al tappeto. E stasera Lautaro contro l’Udinese. Immobile, corsa a 200. Milan, Leao non ce la fa. Mou, 90 minuti in procura. Goggia fa 23 in Coppa del Mondo.

L’apertura di Tuttosport: “Juve: miaoooo!“. Altro gran gol di Gatti, Napoli campione KO e balzo in vetta. Stasera l’Inter contro l’Udinese per tornare prima. Il Milan si gioca tutto in 4 giorni. “Juric replica a Cairo: “Rinnovo col Toro? Neanch’io chiudo”. Super Goggia prende Fede: 23° trionfo!

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 9 dicembre 2023

Il Barcellona ospita la rivelazione Girona: “El gran duelo”, si legge sulla prima pagina di Diario Sport. “Mucho arte” titola invece AS dando spazio al duello Isco-Rodrygo nella sfida tra Betis e Real Madrid.