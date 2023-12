Probabili formazioni Atalanta-Milan: Pioli non cambia, Hernandez al centro

Le formazioni di Atalanta-Milan, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco le scelte di Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli

Niente da fare per Rafa Leao. Il portoghese nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, ma Stefano Pioli ha preferito non convocarlo per la trasferta di Bergamo.

Contro l’Atalanta, il Milan, così, continuerà a schierare Christian Pulisic sulla sinistra e Samuel Chukwueze sulla destra. In avanti si rivede Olivier Giroud, dopo le due giornate di squalifica. Il francese è l’unica vera novità rispetto alla sfida contro il Frosinone. Al centro della difesa, infatti, continuerà a giocare Theo Hernandez, con Fikayo Tomori al suo fianco. Il reparto, davanti a Mike Maignan, verrà completato da Davide Calabria e Alessandro Florenzi. A centrocampo non si toccano Tiijani Reijnders, Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek.

Anche l’Atalanta ha l’infermeria piena, con le assenze di Scamacca, Palomino e Toloi. In avanti così toccherà all’ex Charles De Ketelaere, al fianco di Lookman.

Dietro Gasperini spera di recuperare Djimsiti, in caso contrario ecco Hateboer. Sicuri del posto, poi, Ederson, Scalvini, Ruggeri, Koopmeiners e de Roon

Le formazioni di Atalanta-Milan

Ecco le formazioni di Atalanta-Milan:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Hateboer, Ederson, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus- Cheek; Chukwueze, Giroud, Pulisic.

Serie A, Atalanta-Milan: dove vederla in tv

Atalanta-Milan, che andrà in scena sabato 9 dicembre, alle ore 18.00, sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN

Il calendario di Atalanta e Milan

Dopo la trasferta di stasera, il Milan sarà chiamato a volare a Newcastle, mercoledì, per l’ultima sfida della fase a gironi di Champions League. Domenica, poi, sarà Milan-Monza alle 12.30. L’Atalanta, invece, è attesa dalla sfida di Europa League sul campo del Rakow Czestochowa, prima di tornare a giocare al Gewiss Stadium, per la sedicesima giornata di Serie A, contro la Salernitana.