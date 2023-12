PAGELLE E TABELLINO VERONA-LAZIO 1-1: lampi di Zaccagni. Sarri, così è pesante

Pagelle e tabellino Verona-Lazio, match valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

HELLAS VERONA

Montipò 6

Tchatchoua 6

Coppola 6,5. Dall’87’ Magnani sv

Amione 6

Terracciano 6

Duda 5

Serdar 5. Dal 46′ Lazovic 5,5

Suslov 5,5. Dal 76′ Mboula sv

Folorunsho 6,5. Dal 57′ Hongla sv

Ngonge 5

Djuric 6. Dal 57′ Henry 7

All.: Marco Baroni 5,5

LAZIO

Provedel 5,5

Lazzari 6,5

Casale 6

Gila 5,5

Marusic 6. Dal 29′ Hysaj 5. Dall’85’ Pellegrini sv

Guendouzi 6. Dall’85’ Vecino sv

Rovella 6

Luis Alberto 6

Felipe Anderson 5

Immobile 5. Dal 71′ Castellanos 5,5

TOP Zaccagni 7: anche se di gol praticamente non ce n’era stata neanche l’ombra fino ad ora, la sua mancanza si era sentita davvero tanto. Da subito uno dei più attivi e propositivi, è sembrato quello dell’anno scorso. Il gol di tacco è una perla, deve occuparsene lui di colpire dentro l’area visto che non lo fa nessuno. Dal 71′ Pedro 5

All.: FLOP Maurizio Sarri 4,5: prendersela con l’ennesima prova gravemente insufficiente di Felipe Anderson, di Hysaj, della prestazione incolore di Immobile in zona gol, sarebbe non totalmente corretto. Se – per l’ennesima volta – la Lazio segna subito e poi si accontenta, prendendo poi in maniera ridicola il pareggio da una squadra che non si era mai neanche avvicinata all’area piccola. Se in tre gare di fila contro le ultime tre della classifica la Lazio colleziona una sconfitta, una vittoria e un pareggio con tre gol fatti. Allora pare più che corretto attribuire questo titolo di flop all’allenatore.

Arbitro. Giovanni Ayroldi 5,5

Il tabellino di Verona-Lazio

Marcatori: 23′ Zaccagni (L), 70′ Henry (V)

Ammoniti: Duda (V), Marusic (L), Hysaj (L), Felipe Anderson (L)

Note: espulso al 78′ Duda (V) per seconda ammonizione

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Amione, Terracciano; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Ngonge; Djuric.

A disp.: Berardi, Perilli, Doig, Lazovic, Henry, Kallon, Hongla, Saponara, Magnani, Cabal, Charly’s, Mboula, Bonazzoli.

All.: Marco Baroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic (29′ Hysaj); Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disp.: Sepe, Mandas, pellegrini, Vecino, Kamada, Pedro, Castellanos, Gonzalez,, Basic, Cataldi, Ruggeri, Sana Fernandes.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro. Giovanni Ayroldi (sez. di Molfetta); Assistenti: Rocca-Cipriani; IV Uomo: Tremolada; V.A.R.: Paterno; A.V.A.R.: Di Vuolo