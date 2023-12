Lazio, nuovo messaggio alla Juve: cosa sta succedendo con Felipe Anderson

La Lazio continua a balbettare in campionato e Felipe Anderson resta al centro di tante voci di mercato dopo una prova in crescendo

Autore dell’assist del gol di Zaccagni per il momentaneo 1-0 della Lazio a Verona, Felipe Anderson resta al centro di molte voci di mercato in vista della sessione invernale di trasferimenti.

Un assist importante e prezioso quello che Felipe Anderson ha fornito a Mattia Zaccagni per il gol del momentaneo 1-0 della Lazio sul campo dell’Hellas Verona dove la squadra di Maurizio Sarri è poi incappata in un pareggio che lascia non poco amaro in bocca. La prestazione dell’esterno brasiliano rappresenta una delle poche note liete della giornata biancoceleste, dato che il brasiliano non forniva un bonus da cinque partite, ovvero dal gol realizzato lo scorso 21 ottobre contro il Sassuolo.

Buona l’intesa con Mattia Zaccagni e non solo: l’ex Santos e West Ham ha dimostrato di essere in crescita, confermando di poter dare ancora il suo contributo alla causa biancoceleste, nonostante le voci di mercato lo vorrebbero in prossimità di lasciare la capitale durante la prossima sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Lazio, il futuro di Felipe Anderson tra campo e mercato

La sensazione, dunque, è che Felipe Anderson possa dare ancora il suo contributo nei prossimi quattro impegni della Lazio tra campionato e Champions League, per poi affrontare la questione mercato.

In scadenza di mercato con la Lazio, da tempo ormai il nome dell’esterno classe ’93 viene accostato a diversi club, uno su tutti la Juventus. Il giocatore brasiliano, infatti, difficilmente raggiungerà un accordo per il rinnovo di contratto con la Lazio e la Juventus sarebbe la società maggiormente interessata ad ingaggiarlo a parametro zero. Il responsabile di mercato bianconero Cristiano Giuntoli, infatti, sarebbe pronto a fare passi decisivi nel corso delle prossime settimane per tentare di bloccarlo in vista di giugno.

Dal canto suo, invece, il patron biancoceleste Claudio Lotito vorrebbe provare a sbloccare la trattativa per il rinnovo di contratto, non solo per evitare di perdere a parametro zero il giocatore, ma anche per tutelare un patrimonio tecnico della società. Il giocatore gradirebbe il trasferimento in bianconero e la sua situazione rischia di rappresentare un caso particolarmente spinoso da gestire per la Lazio da qui ai prossimi mesi.