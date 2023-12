La Juve vince e scoppia la polemica: “Vergognoso”

Non mancano le polemiche dopo la sfida tra Juventus e Napoli: nel mirino dei social il difensore bianconero Gatti, decisivo col suo colpo di testa

Oltre al difensore della Juventus, nel mirino c’è anche l’arbitro Daniele Orsato: non gradita una decisione del direttore di gara nel corso della partita tra bianconeri e Napoli all’Allianz Stadium.

Quella tra Juventus e Napoli, decisa da un gol di Federico Gatti a inizio ripresa, è stata una partita intensa ma tutto sommato corretta. Pochi i momenti di alta tensione in campo, in particolar modo sul finire di primo tempo, sugli sviluppi di una rimessa laterale per il Napoli, quando l’azzurro Kvaratskhelia è stato ammonito dal direttore di gara, l’internazionale Orsato, per aver buttato il pallone addosso a Gatti.

#Orsato incomprensibile: grazia Cambiaso dal cartellino dopo quattro falli reiterati, fa spallucce sulla solita insolenza di Gatti, ma poi è fiscalissimo con Kvaratskhelia…

Per il resto, tre big-chance a una per gli ospiti, in totale controllo del match (strano).#JuveNapoli — Alessandro Cavasinni (@Alex_Cavasinni) December 8, 2023

#Orsato devi solo vergognarti. Sei stato capace di dare a Kvara il primo giallo, dopo la provocazione del solito impunito.

Cambiaso sta picchiando Kvara da 45’ indisturbato, non lo vedi vè? Questo è il destinatario del premio Fair play. Gatti.#JuventusNapoli #JuveNapoli https://t.co/1BXoFbzL77 — ~ Linú 3💙 ~ (@ArabaFenice1078) December 8, 2023

l’#orsato che mi aspettavo. 10 falli di #cambiaso: tutto ok. gesto violento di #gatti: tutto benissimo. #kvara rimette la palla in campo: ammonito.

“il campionato col verme” (cit.)#JuveNapoli — Frank #FBPE (@quisonofrank) December 8, 2023

Premio fairplay. Gatti e Cambiaso trenta falli zero ammonizioni Orsato ammonisce Kvara… https://t.co/PiK9C9iTOU — Andrea e Ginevra (@checenefotte) December 8, 2023

Quest’ultimo, mentre il georgiano stava per accingersi a battere la rimessa laterale, ha dato al giocatore azzurro una leggera manata al petto, provocandone la reazione. E sul web in molti hanno polemizzato dopo la decisione del direttore di gara, reo – secondo molti tifosi del Napoli – di non aver ammonito anche il difensore della Juventus.

Juventus-Napoli, polemiche per la decisione di Orsato

Tanti, infatti, i commenti sul web che esprimono contrarietà nei confronti della decisione del direttore di gara. In molti sostengono che anche Gatti andava punito con il cartellino giallo.

ahahahahahaah ammonito Kvara e non gatti che gli da una manata sul petto!!!

Orsato sta Orsaggiando nel suo Habitat naturale!!!

😄😄😄#NapoliJuve #orsato — Marco Leone (@MarcoLe86931402) December 8, 2023

A Orsato non lo capisco.

Grazia Cambiaso dal cartellino dopo un milione di falli.

Fa spallucce a quell’energumeno di Gatti… ed è fiscalissimo con Kvaratskhelia…#JuventusNapoli pic.twitter.com/89r8An6kXc — Sebastiano Prudente (@DauniaZeb) December 8, 2023

Orsato ha ammonito Kvara perché non sa restare in silenzio dopo trenta falli subiti e nessuna ammonizione a Cambiaso e Gatti — Andrea e Ginevra (@checenefotte) December 8, 2023

Riprendo a vedere la partita dopo oltre mezz’ora di blocco. Kvara conquista una rimessa laterale, Gatti (sempre lui!) lo colpisce a gioco fermo, Kvara gli lancia piano il pallone dietro e #Orsato cosa fa? Ammonisce Kvara!! Incredibile e scandaloso!! — Roberto Manganiello (@MangaRobby) December 8, 2023

Orsato ammonisce solo #kvara e non #Gatti che da uno schiaffo sulla palla.

Disparità di trattamento! — Bagaglio Azzurro (@BagaglioAzzurro) December 8, 2023

Inoltre, in tanti sottolineano come il comportamento di Gatti vada in contraddizione con il premio fair-play riconosciuto al difensore bianconero da Tuttosport.