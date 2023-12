HIGHLIGHTS | Inter inarrestabile, poker all’Udinese e contro-sorpasso alla Juve

L’Inter di Inzaghi inarrestabile: poker all’Udinese e primo posto in classifica ripreso ai danni della Juventus

Non si ferma più l’Inter di Simone Inzaghi: dopo i tre gol al Napoli, arriva il poker contro l’Udinese per rispondere alla Juventus e riprendersi la vetta della classifica.

Partita mai realmente in discussione con i nerazzurri che si prendono il campo fin dal primo minuto, schiacciano gli avversari dentro l’area di rigore fino a stappare il match grazie al rigore trasformato da Calhanoglu. Il penalty del turco apre le danze, poi di pensano Dimarco e Thuram nel giro di otto minuti a mandare in archivio il match prima dell’intervallo.

Una dimostrazione di forza importante quella dei nerazzurri che non sentono la pressione del (momentaneo) sorpasso della Juventus e scendono in campo con la fame di chi vuole aggredire gli avversari. Il risultato finale è la logica conseguenza dell’atteggiamento dell’Inter e della qualità della rosa a disposizione di Inzaghi.

Serie A, Inter-Udinese 4-0: marcatori e classifica

Con il 3-0 il secondo tempo si trasforma in una formalità con l’Inter che può permettersi anche di risparmiare un po’ di energie in vista del match Champions contro la Real Sociedad che deciderà il primo posto nel girone.

Nella ripresa l’Udinese non riesce a rimettersi in carreggiata, si vede annullare un gol (Lucca) per fuorigioco e subisce anche il poker firmato da Lautaro Martinez nel finale. Vince l’Inter, si riprende il primo posto in classifica e lancia un messaggio chiaro alla Juventus: il campionato è davvero una corsa a due.

INTER-UDINESE 4-0: 37′ Calhanoglu rig. (I), 42′ Dimarco (I), 44′ Thuram (I), 84′ Lautaro Martinez (I)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38* punti, Juventus 36*, Milan 29*, Roma 24, Napoli 24*, Fiorentina 23, Atalanta 23*, Bologna 22, Lazio 21*, Torino 19, Monza 18, Frosinone 18, Lecce 16, Genoa 15, Sassuolo 15, Udinese 12, Empoli 11, Verona 11*, Cagliari 10, Salernitana 8

* una partita in più