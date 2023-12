Flop bianconero: si è rotto ancora, l’allenatore corre ai ripari

Stagione difficile per un attaccante dell’Udinese: zero minuti giocati, qualche infortunio di troppo e tanti dubbi. Cioffi corre ai ripari.

Era arrivato per sostituire il partente Beto (che oggi sta faticando all’Everton), ma di fatto l’Udinese non lo ha avuto quasi mai a disposizione, tra infortuni e tanti piccoli problemi che hanno limitato quasi totalmente la stagione.

È un impatto con la Serie A tutto in salita quello di Keinan Davis, attaccante classe 1996 che aveva fatto vedere giocate interessanti tra le fila del Watford nella scorsa stagione di Championship, prestazioni che di fatto hanno convinto i friulani a puntare su di lui anche per quest’annata, andando, teoricamente, a prendere il posto di un grande protagonista della scorsa annata calcistica come il portoghese. Quando sembrava che potesse rientrare stabilmente in gruppo, ecco purtroppo un’altra brutta notizia per lui.

Udinese, Davis flop: le sue condizioni preoccupano

Al momento Keinan Davis è ai box per recuperare da un trauma distrattivo al tricipite surale del polpaccio sinistro patito a metà ottobre circa. Dopo circa un mese di lavoro a parte sembrava avere la possibilità di rientrare in gruppo, ma ad oggi non ci sono informazioni ufficiali riguardo le sue condizioni, segnale del fatto che l’entità del problema potrebbe portare ad un recupero più lento del previsto.

La società, intanto, sta iniziando a pianificare il calciomercato di gennaio, con un occhio particolare all’attacco: l’obiettivo è quello di portare tra le fila dei friuliani un bomber in grado di regalare gol alla squadra. Al momento, infatti, il miglior marcatore è Lucca a quota quattro reti, ma serve qualcosa di più per aspirare ad una salvezza tranquilla.

Al momento di nomi concreti non ce ne sono, con la pista che porta al ritorno di Muriel, in scadenza con l’Atalanta, che non sembra ancora essere diventata realtà, ma rimane soltanto una suggestione o poco più.