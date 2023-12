Dall’Inter al Milan, accordo da 41 milioni: scelta fatta

Milan e Inter potrebbero venire beffate per un obbiettivo di mercato di entrambe le squadre. Un club di Premier League si inserisce nella trattativa

Manca sempre meno all’inizio della prossima sessione di mercato invernale. Uno dei principali obbiettivi di Inter e Milan potrebbe, però, sfumare. Un club di Premier League, infatti, ha messo nel mirino il giocatore.

Inter e Milan erano pronte ad accendere un nuovo derby nelle prossime sessioni di mercato per un obbiettivo in comune. I rossoneri si trovano in uno stato di emergenza in difesa, per via dei tanti infortuni muscolari che hanno colpito i giocatori. Anche i nerazzurri hanno l’obbiettivo di migliorare il reparto arretrato, aggiungendo centrali giovani ai più esperti Matteo Darmian, Francesco Acerbi e così via.

Uno dei principali nomi sulla lista dei due club milanesi è, già da tempo, Trevoh Chalobah, centrale difensivo del Chelsea. Il calciatore è stato nei radar di Inter e Milan per parecchio tempo, ma adesso, secondo quanto riportato da Team Talk, il Crystal Palace potrebbe superare la concorrenza e affondare il colpo. La squadra di Londra sembra pronta ad esonerare Roy Hodgson per sostituirlo con l’attuale tecnico del Nottingham Forrest Steve Cooper.

L’allenatore gallese è un grande estimatore di Chalobah e proverebbe a far di tutto per portarlo al Crystal Palace. Il club inglese potrebbe offrire al Chelsea una cifra superiore ai 40 milioni di euro, superando le possibilità di Inter e Milan. Il difensore, però, vorrebbero giocare in un club che partecipa alle competizione europee, quindi non sembrerebbe totalmente convinto della destinazione.

Non solo la Premier: anche il Bayern Monaco punta Chalobah

Il Crystal Palace non è l’unica rivale di Inter e Milan per il cartellino di Trevor Chalobah. Ormai da tempo, infatti, il Bayern Monaco è sulle tracce del difensore inglese per sostituire l’attuale calciatore nerazzurro Benjamin Pavard.

Oltre al Crystal Palace, Inter e Milan dovranno fare attenzione anche al Bayern Monaco per la lotta al cartellino di Trevoh Chalobah. I bavaresi si sono interessati all’inglese già in estate e nelle prossime sessioni di mercato potrebbero tornare alla carica. La destinazione sembrerebbe essere più più gradita del difensore del Chelsea, ma i tedeschi vorrebbero puntare su un prestito e non su una cessione troppo onerosa.