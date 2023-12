Svolta Inter, addio a gennaio in attacco: vola in Arabia

Il mercato dell’Inter potrebbe svoltare con un addio a gennaio, l’assalto dall’Arabia Saudita è concreto: Marotta e Ausilio possono muoversi

L’equilibrismo di Marotta e Ausilio negli ultimi anni è diventato proverbiale, nonché il segreto dietro ai successi dei nerazzurri. In estate, per soddisfare la richiesta di Simone Inzaghi di avere un pacchetto offensivo completo, la decisione è stata di riportare Alexis Sanchez a Milano. Il cileno in questa prima parte di stagione, però, non ha rispettato le aspettative e la svolta a gennaio potrebbe essere legata al suo addio.

Non è un mistero che l’Inter stia guardando proprio al pacchetto offensivo per migliorarsi, con Sanchez e Arnautovic che offrono grande esperienza, ma che non possono garantire affidabilità dal punto di vista fisico. Fino ad oggi Sanchez ha disputato 10 partite in nerazzurro, trovando 2 gol in Champions League e nessuno in campionato. Davanti alla dirigenza dell’Inter, però, si starebbe spalancando una gigantesca possibilità: quella dell’addio a gennaio del Nino Maravilla.

I sogni son desideri, Al-Shabab e Al-Ettifaq su Sanchez: può lasciare l’Inter a gennaio

Si potrebbe verificare una delle migliori ipotesi possibili per l’Inter, con diversi club sauditi pronti a dare l’assalto ad Alexis Sanchez già nel mercato di gennaio.

Secondo quanto ha rivelato il giornalista Ekrem Konur, l’Al-Shabab e l’Al-Ettifaq sarebbero intenzionati a muoversi per portare il cileno in Arabia Saudita già nella prossima sessione invernale di calciomercato. La dirigenza meneghina potrebbe trovarsi così con una soluzione invitante per liberarsi di un giocatore che occupa spazio salariale e per avere maggiori margini di manovra per consegnare ad Inzaghi una valida alternativa. La seconda avventura del Nino Maravilla in nerazzurro non sembra aver rispettato le aspettative e l’addio potrebbe essere anche anticipato. Lo attende una cascata di milioni in Arabia Saudita, che farebbe contento lui e libererebbe l’Inter.