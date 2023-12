Supercoppa in Arabia: caos, rifiuti e spostamenti

Caso Supercoppa Italiana in Arabia: dallo scarso appeal alle date della final four. La situazione si fa calda

A scaldare il mese di gennaio del calcio italiano non ci sarà solo il calciomercato, ma anche il primo trofeo stagionale da assegnare. Si tratta della Supercoppa, che per la prima volta si disputerà con la formula della Final Four. Polemiche e discussioni sono però dietro l’angolo.

Da contratto dello scorso marzo ben quattro edizioni in sei anni si disputeranno in Arabia Saudita. L’edizione alle porte metterà sul piatto 23 milioni di euro complessivi di cui 7 alla vincitrice che trionferà tra Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina. Gli stesso arabi però, come evidenziato dal ‘Corriere della Sera’, avrebbero indugiato sulla Supercoppa in quelle zone, poco convinti di investire tanti soldi su questo quartetto di squadre, composte anche da due outsider meno note al pubblico internazionale.

Dopo aver spostato la sede da Gedda a Riyad gli arabi avrebbero voluto posticipare le partite alla prima settimana di febbraio. Una soluzione che ha incontrato già il rifiuto del Napoli, ed anche dell’Inter, in merito al quale abbiamo conferme.