Scambio tra i due bomber: Juve-Napoli da fantamercato

Le due rivali si scontreranno nel primo anticipo della quindicesima giornata di campionato

Dopo la sconfitta dello scorso turno davanti ai propri tifosi al Maradona, questa sera il Napoli sarà di scena all’Allianz Stadium contro la Juventus. Una partita carica di significato per entrambe le formazioni, con gli azzurri in cerca di riscatto e i bianconeri chiamati a non sbagliare per rimanere in scia scudetto.

Situazioni totalmente opposte rispetto alla passata stagione dove il Napoli, per ben due volte, arrivò da favorito e riuscì a vincere sia all’andata che al ritorno. Una squadra che da una stagione ad un’altra ha perso motivazioni e certezze, cercando nel cambio di allenatore stimoli diversi. Classifica che invece sorride a Massimiliano Allegri, forte dei 9 punti di vantaggio sul quarto posto occupato dagli azzurri insieme alla Roma e con soli due punti di ritardo sul primo posto dell’Inter.

La formazione bianconera, pur non convincendo ancora sotto l’aspetto del gioco, ha messo in fila una serie di nove risultati utili consecutivi ottenuti in campionato che l’hanno proiettata tra le principali favorite allo scudetto. Un rendimento che ha regalato ad Allegri la vittoria del premio di miglior allenatore del campionato di Serie A del mese di novembre, con due vittorie ed un pareggio ottenuto contro l’Inter.

Calciomercato Juve e Napoli, deciso lo scambio tra Vlahovic e Osimhen

In vista del big match di questa sera tra Juventus e Napoli, abbiamo chiesto ai lettori di Calciomercato.it di scegliere due calciatori da scambiare tra le rispettive squadre.

A trionfare con il 45,5% dei voti sono stati i due bomber di Juve e Napoli, vale a dire Dusan Vlahovic da una parte e Victor Osimhen dall’altra. Ad oggi, anche se per ragioni diverse, entrambi non hanno vissuto una stagione indimenticabile e sono alla ricerca di nuovi gol che possano rinvigorire il loro stato di forma.

Al secondo posto, nel sondaggio lanciato su Twitter, è stato votato lo scambio tra Locatelli e Lobotka con il 36,4%. Terzo posto per i due esterni Chiesa e Kvaratskhelia al 12,1%, davanti a Rabiot per Anguissa con il 6,1%.