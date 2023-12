In campo da squalificato, UFFICIALE la sconfitta a tavolino

Scende in campo da squalificato, la squadra vince, ma arriva la sconfitta a tavolino: decisione ufficiale

Una vittoria netta, conquistata in trasferta per 0-2, ma che nulla è valso. Perché per via di aver schierato un giocatore squalificato, la gara è stata considerata persa e gli avversari hanno vinto per 3-0.

L’incredibile vicenda è avvenuta nella Coppa Italia di Serie D, dopo la sfida tra Follonica Gavorrano e Livorno, che si è giocata lo scorso 29 novembre. I labronici hanno vinto la sfida per 0-2 sul terreno dei maremmani, ma hanno schierato il difensore Gianmarco Bassini che, in realtà, era squalificato per una somma di ammonizioni, accumulata nel match del 22 novembre contro il Poggibonsi. Una decisione che ha dell’incredibile e che dunque ha portato al ko degli amaranto, con la Giustizia Sportiva che ha decretato il 3-0 per i padroni di casa.

Anche gli stessi tifosi livornesi non hanno gradito quanto accaduto e per chiedere scusa la società ha deciso di rimborsare il biglietto ai supporters che si sono recati a Gavorrano a vedere la partita. Una decisione diramata anche attraverso un comunicato ufficiale.

“L’US Livorno comunica che da giovedì 7 a martedì 19 dicembre sarà possibile chiedere e ottenere il rimborso del biglietto per la trasferta relativa a Follonica Gavorrano di mercoledì 29 novembre, partita valida per la competizione di Coppa Italia”.