Asse Torino-Londra-Manchester, Vlahovic e non solo: che intreccio con la Juve

La Juventus continua a osservare i top player che costituiscono occasioni importanti, con Vlahovic che resta nei sogni inglesi

La Juventus si prepara a un mese di gennaio che potrebbe essere caldo dal punto di vista del calciomercato. Il centrocampo è il reparto più bisognoso di investimenti e rinforzi, per l’immediato ma pure per il futuro. Perché Fagioli e Pogba saranno squalificati a lungo e i bianconeri – per puntare con decisione almeno la Champions League – avranno bisogno di supporto. Giuntoli però tiene gli occhi aperti anche in altre zone di campo, facendo sempre attenzione alla questione uscite. E a quella rinnovi, vedi Adrien Rabiot e non solo.

La Juve è un progetto appena iniziato con la nuova dirigenza, con obiettivi rinnovati, e anche a livello tecnico ci sarà un riassetto. Non è escluso chiaramente che soprattutto in estate la società scelga di sacrificare qualche big o titolare per finanziare il mercato in entrata. Chiesa continua a piacere in Premier League, è il calciatore più talentuoso e quello potenzialmente con più mercato. Insieme a lui Bremer e Dusan Vlahovic, per cui sono sempre accesissimi i radar del Tottenham. Tanto che per Postecoglu, raccontano in Inghilterra su TeamTalk, è proprio il serbo il rinforzo ideale già a gennaio per competere ancora con le big. Son sta facendo bene nel ruolo di centravanti, ma serve altro. Si parla di un’offerta pronta da circa 68,5 milioni di sterline, circa 80 milioni di euro, con la Juve che potrebbe anche accettare. Per il bomber ex Fiorentina, invece, sarebbe pronto un ingaggio monstre da 12,8 milioni di sterline a stagione. In questo modo Vlahovic assumerebbe a tutti gli effetti il ruolo dell’erede di Kane.

Il Manchester United mette in vendita Casemiro e Varane, il Tottenham vuole Vlahovic: la Juve pensa

In Premier League, però, la Juve potrebbe anche e soprattutto pescare sfruttando la situazione infuocata al Manchester United. In particolar modo, secondo ‘The Independent’, sono tre i big che i Red Devils sono pronti a cedere a gennaio perché non in linea con quanto chiesto da ten Hag. Uno di loro è un vecchio pallino come Casemiro, brasiliano a lungo accostato e cercato dalla Juve, tra i migliori al mondo per diversi anni. Un profilo costoso a livello di ingaggio in primis, non giovanissimo, ma che farebbe fare un salto di qualità clamoroso ai bianconeri anche in vista del ritorno in Champions.

E Allegri cerca rinforzi proprio in quel ruolo. Casemiro vorrebbe un’esperienza nuova, cambiare aria, la Serie A può essere perfetta. Gli altri nomi sono Jadon Sancho, accostato anche lui di recente alla Vecchia Signora, e Raphael Varane. Anche il francese (scadenza 2025) potrebbe essere un’occasione in un reparto come quello juventino che al momento non ha veri e propri top player. Con Bremer che lo sta diventando. Ma per tornare al top anche in Europa servono giocatori esperti e rodati. L’ex Real, anche per caratteristiche, sarebbe ideale. Resta la parte economica, che non è mai decisamente un dettaglio. Magari a fornire tutte le risorse per questi due colpi potrebbero essere proprio Vlahovic e il Tottenham. Al momento, il serbo resta comunque ben saldo a Torino con nessuna voglia particolare di separarsi. Ma il mercato la fa sempre da padrone.