Alterco a fine gara, rischio squalifica in casa bianconera

Il match del giovedì sera di Premier League giocato a Goodison Park tra Everton e Newcastle ha visto i padroni di casa trionfare per 3-0. Un risultato importante in ottica salvezza per i padroni di casa (penalizzati in Premier League di dieci punti), una sconfitta pesante per il prossimo avversario del Milan in Champions League.

Una sconfitta che si è tra l’altro conclusa con un pesante alterco a fine gara. Coinvolti ben 13 giocatori: nessun cartellino rosso mostrato dall’arbitro, ma alcuni giocatori sono venuti faccia a faccia. Difficile possano esserci squalifiche post-gara, anche se le immagini verranno valutate attentamente dalla Football Association. Al Newcastle non è certamente andata giù la sconfitta e uno dei protagonisti dell’alterco è stato il portiere avversario Jordan Pickford.

Pickford, che è cresciuto nel Sunderland, squadra che nutre una profonda rivalità con il Newcastle, ha senz’altro vissuto la gara in maniera molto sentita. E la sua esultanza non è piaciuta ai giocatori bianconeri.

Tutto infatti è iniziato, sottolinea il ‘Sun’, da un alterco nato proprio tra il portiere e Bruno Guimaraes. Poi è subentrato Schar a prendersela con l’estremo difensore inglese. Da lì il battibecco ha coinvolto 13 giocatori tra Everton e Newcastle. Uno degli animi più caldi è stato Joelinton, che prima se l’è presa con Pickford e poi ha anche fisicamente messo le mani addosso a Ben Tarkowski, difensore centrale dei Toffees. Pickford è stato poi portato via dai propri compagni. Anche il brasiliano è stato poi portato via dallo staff tecnico dei Magpies. Animi sicuramente caldi e tensione ai massimi. Come detto, nessun cartellino rosso, ma i filmati verranno valutati con attenzione. Una sconfitta e un nervosismo che potrebbero rappresentare un brutto segnale per il Newcastle, a poco meno di una settimana dalla decisiva sfida con il Milan in Champions League in programma mercoledì prossimo al St James’ Park.