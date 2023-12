Allegri non cambia in attacco, Mazzarri punta sull’uomo mercato

Questa sera all’Allianz Stadium è di scena il big match della 15° giornata del campionato di Serie A: le probabili formazioni di Juventus-Napoli

Juventus-Napoli è il big match della quindicesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri vogliono proseguire la corsa al vertice, mentre per l’undici di Mazzarri è praticamente un’ultima spiaggia per rientrare nel giro scudetto.

Allegri ha sostanzialmente un dubbio di formazione nel pacchetto arretrato, con capitan Danilo favorito sul connazionale Alex Sandro insieme a Bremer e Gatti, quest’ultimo decisivo al fotofinish nell’ultima trasferta di Monza. In attesa della rifinitura del mattino alla Continassa si va verso il rientro dal primo minuto davanti la difesa di Locatelli, che sta smaltendo il dolore alla costola. Conferma per Cambiaso sulla fascia destra considerando l’indisponibilità ancora di Weah, così come il tandem Chiesa-Vlahovic è favorito per guidare l’attacco della ‘Vecchia Signora’. Sponda Napoli continuano i problemi a sinistra per Mazzarri, che farà affidamento nuovamente a Natan. Juan Jesus dovrebbe spuntarla su Ostigard davanti Meret, mentre a centrocampo l’uomo mercato Zielinski è in vantaggio su Elmas. Davanti ci sarà Politano nel tridente con Kvaratskhelia e Osimhen.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Juventus-Napoli, anticipo della 15° giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino, sarà arbitrata da Orsato della sezione di Schio (al VAR Di Paolo).

La gara tra la compagine di Allegri e i partenopei sarà visibile live e in esclusiva agli abbonati alla piattaforma DAZN. La Juve è a due punti in classifica dall’Inter e arriva alla sfida dopo la vittoria nel recupero sul campo del Monza, mentre la formazione di Mazzarri (quarta con la Roma e a -9 dai bianconeri) nell’ultimo turno è stata sconfitta al ‘Maradona’ dalla capolista di Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Huijsen, Miretti, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Kean, Milik. Allenatore: Allegri

Indisponibili: De Sciglio, Weah

Squalificati: Pogba, Fagioli

Diffidati: Gatti, Cambiaso

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Gollini, Zanoli, Ostigard, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Allenatore: Mazzarri

Indisponibili: Mario Rui, Olivera

Squalificati: –

Diffidati: Cajuste