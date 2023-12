Via libera alla cessione: Juve-Milan, affare da 20 milioni

Le ultime indiscrezioni vedono protagoniste anche le due big di Serie A. ‘Occasione’ d’oro sul calciomercato, ecco tutti i dettagli

Il club ha deciso: può partire. Anzi deve, considerato che ad oggi non esistono i presupposti per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025. Il calciatore vuole cambiare aria, addirittura già a gennaio ma è più verosimile una sua partenza al termine della stagione.

Rayan Cherki è uno dei migliori talenti del calcio internazionale, anche se nell’ultimo periodo ha mostrato pochissime volte (zero gol e 1 solo assist in 859′), travolto dai problemi interni del Lione. È stato persino accusato di essere la ‘talpa’ dello spogliatoio dopo che Grosso non lo convocò per la sfida col Marsiglia dello scorso 29 ottobre.

Se poi aggiungiamo che, come scrivono in Francia, non è propenso a prolungare l’accordo in scadenza fra un anno e mezzo, ecco che le pratiche di un divorzio tra lui e l’OL possono subire un’accelerata nei prossimi mesi. Gli ammiratori, del resto, non mancano.

Dalla Premier League alla Liga, fino alla nostra Serie A dove piace molto alla Juventus. Ci sono stati anche dei rumors sul Milan, in fondo il profilo è del tutto congeniale alla progetto sportivo rossonero.

Trequartista ma anche esterno, Cherki è un jolly offensivo impiegabile più o meno in qualsiasi modulo. Un giocatore di grande qualità lo puoi mettere ovunque, a patto che ci siano tutte le condizioni per farlo rendere al meglio. In Francia lo danno desideroso di fare il salto di qualità, di approdare in una big europea.

Juventus e Milan, ‘occasione’ Cherki: 20 milioni di euri

Proprio perché in scadenza nel 2025, il Lione difficilmente potrebbe trovare un acquirente disponibile a un ingente investimento per il cartellino del ventenne. ‘Footmercato’ parla infatti di possibile chiusura dell’operazione a circa 20 milioni di euro, una cifra che lo renderebbe abbordabile anche per Juve e Milan.

L’ingaggio del ‘gioiello’ del Lione è di circa 300mila euro al mese, qualcosa come poco meno di 3,5 milioni l’anno. Non poco, ma nemmeno tanto. Chiaramente l’ostacolo per entrambe sarebbe rappresentanto dalla concorrenza, che includerebbe pure il Paris Saint-Germain.