Sputi e schiaffi contro l’avversario: UFFICIALE, la squalifica fa la storia

L’episodio, assolutamente deplorevole, ha rappresentato un’altra brutta pagina di storia. Il provvedimento del giudice sportivo non è tardato ad arrivare

Non sono pochi gli episodi da censurare che purtroppo si stanno ripetendo senza soluzione di continuità nel mondo del calcio. L’ultimo, in ordine di tempo, si è materializzato nel corso della sfida tra Valceresio Audax e Accademia Calcio Vittuone, sfida valida per il girone delle Juniores Regionali.

Molto animata fin dagli istanti immediatamente successivi al fischio d’inizio, la gara si è accesa definitivamente a causa di un episodio in particolare. Ad offrirne un puntuale ragguaglio è il comunicato ufficiale numero 35 del CRL. Come si legge, un calciatore della squadra ospite, dopo aver colpito l’avversario con un calcio, gli ha poi sputato contro. Come se non bastasse, lo ha poi preso a schiaffi. Una reazione assolutamente sconsiderata che, dopo essere stata notata dal direttore di gara, è poi passato al vaglio del Giudice Sportivo che ha esaminato con accuratezza il dossier. La decisione definitiva è sorprendente fino a un certo punto.

Follia in campo, provvedimento UFFICIALE: squalifica di un anno

Come si legge su tuttocampo.it, il giudice sportivo ha deciso di comminare al calciatore responsabile del brutto episodio – Leonardo Iulano – la squalifica di un anno.

Ad aggravare la situazione ci ha pensato anche un altro comportamento. Dopo essere stato espulso, infatti, Iulano ha continuato ad offendere il calciatore che aveva già preso di mira, fermandosi poco al di là del rettangolo verde e continuando a protestare all’indirizzo di ogni decisione arbitrale. Una vera e propria escalation, terminata solo al momento del triplice fischio. Tutto questo spiega il provvedimento del giudice sportivo, che ha deciso di squalificare il calciatore dell’Accademia Calcio Vittuone fino al 24 dicembre 2024. Una “punizione” per certi aspetti esemplare, che certifica la gravità di atteggiamenti reiterati molto gravi. Staremo a vedere se la vicenda subirà ulteriori sviluppi.