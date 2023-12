Ribaltone Milan: “Nessun accordo e firma”

Possibile ribaltone di mercato in casa Milan, la rivelazione: “Non c’è l’accordo”. Tutti gli aggiornamenti in casa rossonera

Il calciomercato invernale del Milan è già entrato nel vivo. L’emergenza infortuni, infatti, costringerà la dirigenza rossonera a correre ai ripari a gennaio.

Il nome più caldo del momento è quello di Juan Miranda. Stando alle ultime indiscrezioni, provenienti anche dalla Spagna, il club rossonero avrebbe già raggiunto l’intesa con il calciatore in scadenza col Betis. Possibile il suo arrivo già a gennaio per una cifra di circa 4-5 milioni di euro. Miranda, terzino sinistro, diventerebbe il vice Theo Hernandez nella rosa di Stefano Pioli.

In diretta su ‘TV Play’, però, Rudy Galetti si è espresso così: “Non risulta un accordo del Milan con Miranda. Il Betis è ancora forte sul giocatore per il rinnovo”. Il club spagnolo, dunque, sarebbe ancora determinato nel provare a convincere il giovane talento.

Calciomercato Milan, Galetti: “Nessun accordo per Miranda”

Stando alla rivelazione del giornalista, Miranda e il Milan non sarebbe affatto vicini per gennaio. Il giocatore è ancora in scadenza a giugno ma il Betis fa sul serio.

Infine, Galetti ha fatto il punto anche sulla trattativa per il rinnovo di Mike Maignan: “C’è distanza, lui prende molto meno rispetto allo standard medio di un portiere del suo livello. Sicuramente c’è un gioco al rialzo, c’è ancora molto tempo, anche se le squadre interessate a lui sono tante. Ma non ci sono trattative in corso con altri club”. Si profilano settimane piuttosto calde anche in casa rossonera.