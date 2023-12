Milinkovic-Savic torna in Serie A: destinazione scelta

Sergej Milinkovic-Savic e l’idea di un ritorno in Serie A che prende corpo: ecco la destinazione per il serbo

Ha lasciato tanti bei ricordi in Serie A, specialmente nei tifosi della Lazio, che visto l’andamento altalenante di questa stagione lo rimpiangono non poco. Sergej Milinkovic-Savic, dopo otto stagioni, ha detto addio ai biancocelesti, per una destinazione su cui in pochi avrebbero scommesso.

In una estate che ha sancito l’ingresso in scena ad altissimo livello dei club sauditi, è stato uno dei tanti top player che si sono fatti tentare dai petroldollari. Per una avventura che però non si sta rivelando soddisfacente, anzi, con l’idea di tornare sui propri passi e tornare a calcare i prati del calcio europeo.

Una crisi di rigetto che starebbe riguardando anche altri calciatori che hanno firmato con club arabi. Di sicuro, gli estimatori non mancano nel nostro campionato, al centrocampista dell’Al Hilal, che a gennaio potrebbe essere un volto chiave del mercato invernale.

Milinkovic-Savic in Italia a gennaio: verdetto schiacciante

In vista di una corsa aperta per l’ex biancoceleste, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, nel consueto sondaggio quotidiano sui social, a quale squadra in Serie A farebbe più comodo.

Se su Twitter c’è stato un pareggio tra Juventus e Milan, chi ha votato su Telegram ha espresso un parere piuttosto netto. Il 59% dei votanti ha fatto il nome del club bianconero. Nettamente staccate tutte le altre, dal Milan (19%) fino all’Inter (12%) e al Napoli (10%). Occhio al ritorno di fiamma che potrebbe incendiare la sessione di trattative.