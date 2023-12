Fiorentina, Italiano preoccupato per la Roma e Gonzalez. E Biraghi sfida l’Inter

La Fiorentina esce in qualche modo da una serata partita malissimo col Parma e centra i quarti di finale solo ai rigori: le parole di Italiano e Biraghi

La Fiorentina centra i quarti di finale di Coppa Italia. Fin qui tutto regolare, considerando che affrontava una squadra che milita in Serie B. Almeno sulla carta, perché il Parma ha dimostrato di avere giocatori di qualità assoluta, da Serie A, soprattutto in contropiede. I viola dopo lo 0-2 hanno reagito all’intervallo e con un po’ di fortuna hanno fatto valere la loro bravura agguantando il pareggio al 90′ su rigore nonostante una prestazione non eccellente.

Poi i calci di rigore hanno decretato nettamente la vittoria della Fiorentina. A ‘Sport Mediaset’, il tecnico dei toscani Vincenzo Italiano ha parlato nel postpartita: “Nzola? Per forza dovevo dargli fiducia, dovevamo giocare palloni sporchi al limite. Mi serviva una sua reazione al primo tempo che come per altri non era stato all’altezza. Ci ha fatto salire, ha fatto un gran gol, ha reagito e sono contento. Abbiamo messo a posto un primo tempo non bello. Sapevamo che il Parma una volta andato il vantaggio, così come contro il Lecce, si chiude e riparte. Nel secondo tempo abbiamo trovato altre soluzioni, con palloni diretti sulle punte. A volte non basta il possesso palla, se è sterile e non porta risultati meglio modificare”.

Fiorentina, Italiano: “Giocheremo ancora a due punte. Roma? Dura recuperare”

Stasera Italiano ha giocato con le due punte e Italiano ha già ammesso che non sarà l’ultima volta: “Beltran ha dimostrato di saper giocare anche fuori dalla linea difensiva. Oggi è andato sul due contro due con Nzola e si è comportato di nuovo bene. Sanno che quando bisogna forzare le partite sono armi a disposizione, possono creare tanti problemi agli avversari. Questa soluzione ci potrà tornare utile”.

Ora il match con la Roma di domenica sera, l’ennesimo in pochi giorni: “Non è semplice preparare partite in così poco tempo, recuperare energie fisiche. A livello mentale ce la fai, il problema è fisico. Abbiamo perso Ikone per influenza, Kouame aveva un problema al ginocchio, Gonzalez era acciaccato. La reazione però è stata da squadra, abbiamo punto anche per inerzia, abbiamo dimostrato di avere anima”. La Fiorentina affronterà la vincente di Inter-Bologna: “Chi vorrei incontrare? Non lo so, una vale l’altra. Entrambe sono squadre molto forti, vedremo cosa verrà fuori e poi ci prepareremo”. Pochissimi secondi prima, invece, Cristiano Biraghi pregusta già la vendetta: “Speriamo che stavolta vada in maniera diversa”. E sulla partita: “Sapevamo che loro sono un’ottima squadra, hanno un valore da Serie A. Abbiamo approcciato molli, ma siamo stati bravi a ribaltarla. Abbiamo fatto tanta fatica, ma siamo contenti che siamo passati”.